In der Handball-Bundesliga haben die Eulen Ludwigshafen deutlich gegen die HSG Wetzlar verloren. Die HBW Balingen-Weilstetten machten sich hingegen im Tabellenkeller etwas Luft - auch Göppingen gewinnt.

Die Eulen Ludwigshafen warten weiterhin auf den zweiten Saisonsieg, mit nur drei Punkten aus neun Spielen stecken sie tief im Tabellenkeller fest. Gegen die HSG Wetzlar mussten sich die Eulen mit 11:29 (6:13) überfordert geschlagen geben. Die HSG Wetzlar hat mit dem Sieg hingegen den Anschluss an die Spitzengruppe in der Handball-Bundesliga gehalten.

"Glückwunsch an Kai Wandschneider, wir haben sehr viel Lehrgeld bezahlt. Mir war wichtig, dass die jungen Spieler genau diese Situationen erleben und was es bedeutet, Bundesliga zu spielen. Wir haben aus den falschen Positionen abgeschlossen und nicht an den Plan gedacht. Aber ich hoffe, dass das die Spieler weiterbringt, die in Zukunft in Ludwigshafen spielen wollen. Es tut sehr weh. Ich kann den einen oder anderen verstehen, der weggeschaltet hat. Es ist gut, dass wir nun ein paar Tage Pause haben. Meine Aufgabe besteht jetzt aus der Analyse und Aufbauarbeiten, um diese junge Mannschaft wieder aufzurichten. Ich bin bereits seit 13 Jahren bei den Eulen mit dem Herzen dabei und das werde ich bis zum Ende tun", sagte Eulen-Trainer Benjamin Matschke nach dem Spiel.

Balingen-Weilstetten mit überraschendem Sieg

Die HBW Balingen-Weilstetten verschaffte sich durch einen überraschenden 33:32 (12:16)-Auswärtssieg beim Tabellensiebten HC Erlangen ein wenig Luft im Tabellenkeller. Linksaußen Oddur Gretarsson war mit neun Toren der Erfolgsgarant der Gäste, die damit vorerst die Abstiegsplätze verlassen haben.

Auch Frisch Auf! Göppingen gewinnt

Auch Frisch Auf Göppingen setzte in seinem ersten Spiel nach der Länderspielpause seine Serie von nun vier Spielen ohne Niederlage fort. Die Schwaben gewannen mit 29:20 (15:9) bei der HSG Nordhorn-Lingen und festigten ihren Platz im oberen Tabellenmittelfeld.