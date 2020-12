Die Rhein-Neckar Löwen haben bei der HSG Nordhorn-Lingen souverän gewonnen, Balingen-Weilstetten siegt überrschend in Hannover. Frisch Auf Göppingen verlor bei der SG Flensburg-Handewitt, der TVB Stuttgart unterlag in Wetzlar.

Die Rhein-Neckar Löwen haben den Sprung an die Tabellenspitze der Handball-Bundesliga verpasst, bleiben aber auf Tuchfühlung zu Titelverteidiger THW Kiel. Die Mannheimer zogen durch ein 29:24 (16:13) bei der HSG Nordhorn-Lingen mit dem Rekord-Champion wieder nach Punkten gleich (beide 18:2), bleiben aber aufgrund der um sechs Treffer schlechteren Tordifferenz auf Rang zwei. Beim Löwen-Erfolg war Andy Schmid mit acht Treffern erfolgreichster Werfer der Gäste. Konkurrent Kiel hatte sich bereits am Samstag gegen die Eulen Ludwigshafen mit 29:19 durchgesetzt.

Der TVB Stuttgart verlor hingegen am Sonntag bei der HSG Wetzlar mit 25:30 (11:12). Dennoch bleiben die Stuttgarter in der Tabelle auf einem guten fünften Platz vor ihrem heutigen Gegner. Der TVB musste nach einem Corona-Befund ohne Trainer Jürgen Schweikardt auskommen. Am Samstag hatte der Klub mitgeteilt, ein am Montag durchgeführter Test beim Coach sei positiv ausgewertet worden. Der Trainer begab sich sofort in Quarantäne, wo er bis Mitte nächster Woche bleiben muss.

Mads Mensah Larsen (SG Flensburg-Handewitt) gegen Nemanja Zelenovic (FRISCH AUF Goeppingen) Imago imago images / Beautiful Sports

Auch Frisch Auf Göppingen zog den Kürzeren und verlor bei der SG Flensburg-Handewitt mit 23:30 (10:16). Bester Torschütze der Göppinger war Linksaußen Marcel Schiller mit acht Treffern. Trainer Hartmut Mayerhoffer resümierte: "Wir spielten lange mit Unterzahl in der Abwehr, was Flensburg natürlich gnadenlos ausgenutzt hat. In der zweiten Halbzeit, mit einer guten Abwehr, hat man gesehen, was möglich gewesen wäre."

Historischer Sieg des HBW Balingen-Weilstetten

Einen Überraschungssieg konnte hingegen der HBW Balingen-Weilstetten landen. Bei der TSV Hannover-Burgdorf setzte sich das Team von Trainer Jens Bürkle mit 29:25 (12:10) durch und gewann damit erstmals in seinen 13 Erstliga-Jahren drei Auswärtsspiele in Folge. "Wir haben es unnötig eng werden lassen", monierte Bürkle zwar nach dem Spiel, „aber die Mannschaft hat in den vergangenen Wochen dazugelernt.“ Der HBW kletterte damit nach einem stotternden Saisonstart auf Tabellenplatz 15.