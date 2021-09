Niederlagen für Rhein-Neckar Löwen und Balingen

per Mail teilen

Am 3. Spieltag der Handball-Bundesliga haben die Rhein-Neckar Löwen in Hamburg mit 27:32 (15:16) verloren. Balingen-Weilstetten unterlag ebenfalls auswärts dem TuS N-Lübbecke mit 27:33 (12:17).

Der Aufsteiger HSV Hamburg hat seinen ersten Saisonsieg gefeiert - und dabei die favorisierten Rhein-Neckar Löwen düpiert. Die Norddeutschen um ihren starken Torhüter Johannes Bitter (17 Paraden) siegten in einem hochklassigen Spiel mit 32:27 (16:15). Den Löwen, die bereits die zweite Niederlage der laufenden Spielzeit kassierten, halfen auch die sechs Treffer des ehemaligen Nationalmannschaftskapitäns Uwe Gensheimer nicht.

HSV Hamburg - Rhein-Neckar Löwen 32:27 (16:15) Tore HSV Hamburg: Forstbauer 5, Walullin 5, Weller 5/1, Wullenweber 5, Bergemann 4, Bauer 2, Mortensen 2/1, Schimmelbauer 2, Bitter 1, Tissier 1 Tore Rhein-Neckar Löwen: Gensheimer 6/3, Ahouansou 5, Groetzki 4, Kirkelökke 4, Kohlbacher 4, Schmid 2, Horzen 1, L. Nilsson 1 Schiedsrichter: Julian Fedtke (Berlin)/Niels Wienrich (Berlin) Zuschauer: 3.067

Balingen unterliegt Aufsteiger Lübbecke

Auch der zweite Aufsteiger TuS N-Lübbecke fuhr am Sonntag den ersten Saisonsieg ein. Die Mannschaft von Trainer Emir Kurtagic setzte sich ungefährdet mit 33:27 (17:12) gegen die HBW Balingen-Weilstetten durch. Die Balinger starten also genau wie die Löwen mit 2:4 Punkten in die Saison.

Balingen spielt am Donnerstag gegen den SC Magdeburg, die Löwen empfangen am kommenden Sonntag Frisch Auf Göppingen zum baden-württembergischen Duell.