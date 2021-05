Die Rhein-Neckar Löwen haben im Kampf um die Europapokal-Plätze in der Handball-Bundesliga einen erneuten Rückschlag erlitten. Gegen den TVB Stuttgart unterlagen die Löwen mit 28:32 (11:15).

Trotz der Niederlage bleibt die Mannschaft des scheidenden Trainers Martin Schwalb aber Dritter. Dahinter rangiert der SC Magdeburg, der seine Ambitionen im Kampf um die Europapokalplätze durch ein 25:21 (9:8) beim Bergischen HC untermauerte. Auch die MT Melsungen bewahrte sich Chancen auf eine Europacup-Teilnahme. Gegen Frisch Auf Göppingen gelang ein 31:23 (15:12). Melsungen ist Neunter und hat nur noch zwei Zähler Rückstand auf Berlin.

Balingen spielt im Abstiegskampf unentschieden

Im Abstiegskampf holte im direkten Duell zwischen der HBW Balingen-Weilstetten und GWD Minden kein Team zwei wichtige Pluspunkte, das Spiel endete 29:29 (16:16). Die beiden Teams belegen die ersten Nicht-Abstiegsplätze. Die Eulen Ludwigshafen dürfen nach einem 24:19 (12:8) beim HC Erlangen wieder auf den Klassenerhalt hoffen, belegen aber weiter einen Abstiegsplatz. Gleiches gilt für die nach Pluspunkten gleichauf liegende HSG Nordhorn-Lingen, die gegen den direkten Konkurrenten HSC Coburg 28:26 (13:13) gewann. Das rettende Ufer ist aber fünf Zähler entfernt. Coburg bleibt Tabellenschlusslicht.

Kiel und Flensburg im Gleichschritt an der Tabellenspitze

Im Kampf um die Meisterschaft liefern sich indes der THW Kiel und die SG Flensburg-Handewitt ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Der Titelverteidiger aus Kiel zog mit einem 28:26 (15:17) bei den Füchsen Berlin am Sonntag wieder am Dauerrivalen vorbei. Flensburg hatte am Samstag mit 32:24 (13:13) gegen die HSG Wetzlar vorgelegt. Rekordmeister THW eroberte nach dem Erfolg in Berlin mit 49:5-Punkten nach 27 Spielen die Tabellenführung von der SG zurück, die punktgleich mit der schlechteren Tordifferenz auf Rang zwei folgt. Auch der in diesem Jahr ausschlaggebende direkte Vergleich geht an Kiel.