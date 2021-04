per Mail teilen

Balingen-Weilstetten hat am 27. Spieltag der Handball-Bundesliga mit 31:28 gegen Essen gewonnen. Die Eulen Ludwigshafen verloren ihr Spiel gegen die SG Flensburg-Handewitt mit 29:35.

Die abstiegsbedrohten Eulen begannen in Flensburg sehr mutig, lagen bis zum 6:5 (11.) immer wieder in Führung. Dann übernahm SG-Regisseur Jim Gottfridsson das Kommando. Erst erzielte der schwedische Vizeweltmeister das 9:7 (17.) und wenig später auch das 13:10 (23.) für die Flensburger. Ludwigshafen ließ sich aber nicht entmutigen, ging mit nur einem Treffer Rückstand in die Pause und lag kurz nach Wiederbeginn erneut mit 18:17 vorn. Mit zunehmender Spieldauer wurde Flensburg aber immer überlegener. Nach der 29:35-Niederlage müssen die Eulen Ludwigshafen damit weiterhin um den Klassenerhalt bangen.

SG Flensburg-Handewitt - Die Eulen Ludwigshafen 35:29 (17:16) Tore:

SG Flensburg-Handewitt: Gottfridsson 9/3, Svan 6, Wanne 5, Golla 4, Johannessen 4, Röd 4, Larsen 3 Eulen Ludwigshafen: Wagner 7, Mappes 5, Walullin 5, Bührer 3, Falk 2, Klein 2, Klimek 2, Remmlinger 2, Scholz 1

Balingen feiert wichtigen Sieg

Die HBW Balingen-Weilstetten feierte im Tabellenkeller mit dem 31:28 (12:10) gegen TuSEM Essen einen wichtigen Sieg und setzte sich damit etwas von den Abstiegsrängen ab.