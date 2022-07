Inklusives Handballteam Durlach Turnados: Eine Frage der Haltung

Bei den Landes-Sommerspielen von Special Olympics Baden-Württemberg machen Mannschaften wie die Durlach Turnados vor, wie inklusiver Handball geht. Doch sie sind die Ausnahme.

Julia Matz lernt schnell. Eben noch nahm sie ihr Trainer Sebastian Tröndle während einer Aufwärmübung zur Seite. Tröndle machte ihr vor, was sie an ihrem Wurf verbessern kann: aufrechtere Haltung, mehr Spannung im Körper. Matz schaute ihrem Trainer aufmerksam zu, ahmte seine Bewegung nach. Jetzt, da die Partie läuft, wirft sie innerhalb weniger Minuten drei Tore. Das erste Mal lässt sie den Ball kurz vor dem gegnerischen Torhüter aufprallen, so dass er nicht mehr reagieren kann. Das zweite Mal spielt sie vor ihrem Wurf einen Verteidiger mit einer Körpertäuschung aus, das dritte Mal wirft sie aus dem Rückraum mit Wucht unter die Latte. Die Haltung stimmt.

Inklusive Handballmannschaften sind die Ausnahme

Matz, 20, spielt bei den Durlach Turnados, eine von drei Handball-Mannschaften, die bei den Landes-Sommerspielen von Special Olympics Baden-Württemberg in Mannheim teilnehmen. Dass talentierte Handballerinnen und Handballer wie sie überhaupt die Chance haben, in einem Verein zu spielen, ist die Ausnahme. In Baden-Württemberg gibt es vier Sportvereine, die Handballmannschaften für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung anbieten: die TS Durlach aus Karlsruhe, die TSG Wiesloch, der BSV Phönix Sinzheim und SO Hochrhein. Im Bundesland leben 43.000 Menschen mit Lern- und geistiger Behinderung. 4.500, also rund zehn Prozent, sind im Verband Special Olympics Baden-Württemberg organisiert. Es gibt viel zu tun, nicht nur im Handball.

"Turnados Schulz" ist der Schlachtruf der Durlacher Handballerinnen und Handballer. Sie rufen ihn vor jedem Spiel. Johannes Lörz - Bureau Ellliot

"Die Menschen sind da, aber die Angebote sind nicht da", sagt Tröndle, 38, Cheftrainer der Turnados. 2008 fanden die nationalen Spiele von Special Olympics in Karlsruhe statt. Die TS Durlach beherbergte ein Team. In Baden-Württemberg gab es da noch keine Handballmannschaft. So kamen die Durlacher um Tröndle auf die Idee, eine eigene zu gründen. Zu einem Landesliga-Derby der ersten Herrenmannschaft luden sie Menschen mit Behinderung ein, 150 kamen und schauten zu. In der Halbzeitpause stellten sie das Projekt vor, am Samstag darauf war das erste Training. "Da standen dann 30, 40 Leute in der Halle", erzählt Tröndle.

Inzwischen haben die Turnados drei Mannschaften: eine, die ausschließlich aus Athleten mit geistiger und mehrfacher Behinderung besteht, eine Frauenmannschaft und ein Unified Team, in dem Handballer mit und ohne Behinderung gemeinsam spielen. "Wir haben keinen Plan gehabt. Je mehr Gedanken man sich im Vorfeld macht, umso mehr Barrieren macht man sich selber im Kopf und umso weniger unbefangen geht man an die Sache ran", sagt er. "Es ist eine Haltungsfrage."

Ein Problem: Die Angst, etwas falsch zu machen

Genau da liege ein wichtiger Grund, warum es nicht so viele Sportangebote gebe, sagt Christopher Märkle, Fachreferent Sport und Inklusion der Lebenshilfe Baden-Württemberg. Der Durchschnitt der Bevölkerung habe relativ wenig Berührungspunkte mit Menschen mit einer geistigen Behinderung. "Die Menschen können überhaupt nicht einschätzen: Was kommt da auf mich zu? Oft haben sie übertriebene Sorgen", sagt er. Wichtig sei, dass die Kommunikation von Sportlern, Behindertenhilfe und Sportvereinen funktioniere. Es müsse eine gemeinsame Philosophie geben, eine "große Ehrlichkeit", was geleistet werden könne und was nicht. "Dass es von Anfang an perfekt läuft, ist völlig unrealistisch."

Durlach Turnados: Besonders, weil sie nichts besonders machen

Die Turnados hatten anfangs einen schlechten Ruf, erzählt Sebastian Tröndle. "Weil wir eben einen normalen Umgang mit den Menschen gepflegt haben und wenn einer einen Scheiß macht, dann sage ich ihm das halt auch." Beim Turnier in Mannheim ist das zu beobachten. Nach einem Spiel redet Tröndle auf einen seiner Spieler ein, weil dieser mit seinen Mitspielern meckerte. "Das läuft so nicht", macht Tröndle ihm mit energischer Stimme klar.

Es habe gedauert, bis die Handballerinnen und Handballer verstanden hätten, dass Tröndle keinen Unterschied macht. "Es gab die große Hürde, den Menschen klarzumachen, dass es auf dem Feld keine Rolle spielt, dass sie ein Handicap haben, dass ich trotzdem von ihnen verlange, dass sie den Ball passen und werfen." Und dass sie sich nicht in ihre Komfortzone zurückziehen. "Das hatten wir am Anfang schon, dieses: 'Ich kann das jetzt nicht, ich bin behindert, das ist zu anstrengend.'" Wichtig sei gewesen, dass die Trainer und Betreuer von Beginn an mittrainiert hätten. Die Turnados sind inzwischen Vorbild für viele.

Finanzielle Eigenständigkeit als Grundlage

Auch innerhalb des Vereins haben sie nachhaltige Strukturen geschaffen. Sie zahlen Mitgliedsbeiträge, sind finanziell aber eigenständig. Das sei entscheidend, damit im Verein keine Missgunst entstehe, erklärt Karl Polefka, Beirat Inklusion der TS Durlach und Vorsitzender des Aufsichtsrates der Lebenshilfe Karlsruhe. Polefka kümmert sich um Sponsoren, darum, Zuschüsse von der Stadt oder Stiftungen zu bekommen. Erst kürzlich waren die Turnados mit 40 Leuten bei den nationalen Spielen in Berlin. Knapp 25.000 Euro habe die Woche gekostet.

Es braucht das Engagement einzelner - und verbesserte Strukturen

Polefka, dessen Sohn bei den Turnados spielt, wirbt aber nicht nur Sponsoren, er hält auch ständig Ausschau nach neuen Spielern. Wenn man so will, ist er auch der Entdecker von Julia Matz. Sie arbeitet im EXO, dem inklusiven Restaurant des Karlsruher Zoos. Dort hat Polefka sie gesehen. "Ich dachte mir, dass sie sportlich aussieht, so, als könne sie Handball spielen, und habe sie angesprochen", sagt er. Matz erzählt die Geschichte so: "Er hat irgendwas von Special Olympics geredet und ich habe erstmal gar nicht verstanden, was das ist." Aber Polefka hinterließ Eindruck.

Zwei Wochen später entschied sich Matz, die zuvor Tennis gespielt hatte, es mit Handball zu probieren. "In einer Mannschaft zu spielen", erzählt sie, habe ihr direkt gefallen – und sie hat sofort ihre Fähigkeiten gezeigt: technisch gut, schnell, auf verschiedenen Positionen einsetzbar. Und ehrgeizig. "Ich kann noch besser werden", sagt sie, schließlich spielt sie erst seit zwei Jahren. Die Sache mit der Haltung beim Wurf will sie perfektionieren.

Damit es nicht allein auf das Engagement Einzelner ankommt, talentierte Spieler zum Handball zu bringen, gibt es in der Lebenshilfe Karlsruhe eine Beratungsstelle. Jeder, der Sport machen will, kann sich hierhin wenden und bekommt das Angebot gebündelt präsentiert. Aber nicht überall gibt es diese Strukturen. "Die Behindertenhilfe hat oft den Eindruck, die Sportvereine wollen uns nicht. Und die Sportvereine melden zurück, wir würden gerne, aber wir finden niemanden", sagt Märkle von der Lebenshilfe Baden-Württemberg. Da gebe es noch "ganz, ganz viel Potenzial".

Zahl inklusiver Handballangebote steigt

Aber: Es hat sich auch schon einiges getan. Vor 15 Jahren gab es in Deutschland rund 10 Vereine, die Handball für Menschen mit geistiger Behinderung anboten. Inzwischen sind es rund 40. In Baden-Württemberg gibt es seit vier Jahren eine Inklusionsliga, die in den Handballverband eingegliedert ist. Die Turnados, Wiesloch und Sinzheim spielen mit. Zu verdanken ist diese Liga Hubert Berger, dem Handballkoordinator von Special Olympics Baden-Württemberg. Berger hat auch das Turnier in Mannheim organisiert. "Es geht hier nicht um Gold oder Silber, sondern darum, Werbung für den Handball zu machen", sagt er.

Berger ist so etwas wie ein Motor und kümmert sich darum, dass neue Mannschaften entstehen. Er ruft Einrichtungen an, ist bei Verbänden vorstellig, ist mit Vereinen im Austausch. Bei der HG Oftersheim/Schwetzingen beispielsweise, sagt er, könne sich in Zukunft was tun, aber das liegt dann nicht mehr in seiner Hand. Berger wird in diesem Jahr 75, die Spiele in Mannheim waren seine letzten als Organisator. Um einen Nachfolger hat er sich gekümmert.

Menschen wie er sind es, die Athletinnen und Athleten wie Julia Matz die Bühne bereiten. Sie erzielt an diesem Freitag in der Mannheimer Herbert-Lucy-Halle vier Tore, am Ende bekommen alle eine Medaille umgehängt. Matz wird in Zukunft auch bei den Frauen der TS Durlach, die in der Landesliga spielen, mittrainieren. 2023 finden in Berlin die Weltspiele für Menschen mit geistiger Behinderung statt. Sie ist eine Kandidatin für das Nationalteam. Ob das ein Ziel sei? "Ja", sagt sie, ohne lange zu überlegen. Vor allem aber will sie einfach Tore werfen, das mache ihr am meisten Spaß.