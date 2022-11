Göppinger Marcel Schiller fällt für mehrere Wochen lang aus

per Mail teilen

Handball-Bundesligist Frisch Auf Göppingen muss in den kommenden Wochen auf Nationalspieler Marcel Schiller verzichten. Der Linksaußen war im Ligaspiel beim SC DHfK Leipzig (26:25) umgeknickt und zog sich eine Verletzung der Plantarsehne im linken Fuß zu.

Nach eingehenden Untersuchungen am Montag geht Göppingen davon aus, "dass Marcel Schiller mindestens bis Jahresende ausfallen wird". Schillers Einsatz für die deutsche Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Polen und Schweden (11. bis 29. Januar) dürfte damit gefährdet sein. Die DHB-Auswahl trifft in Vorrundengruppe E zunächst auf Katar (13. Januar), Serbien (15. Januar) und Algerien (17. Januar). Schillers Verletzung wird laut Klubmitteilung konservativ behandelt.

"Mit Marcel fällt jetzt einer unserer wichtigsten Spieler für längere Zeit aus. Er ist auf seiner Position ein absoluter Leistungsträger, der sehr stabil seine Leistungen abruft. Zudem ist er seit Jahren unser bester Torschütze. Die Verletzung trifft uns sehr, auch wenn wir mit Till Hermann einen weiteren sehr guten Linksaußen im Kader haben", sagte Christian Schöne, Göppingens Sportlicher Leiter: "Zunächst aber wünschen wir Marcel gute Besserung im Rahmen einer erfolgreichen Reha-Zeit."