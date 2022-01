Sebastian Heymann: Ein Spieler der Zukunft für den deutschen Handballbund

Am 13. Januar beginnt in Ungarn und der Slowakei die Handball-Europameisterschaft. Zum ersten Mal bei einem großen internationalen Turnier dabei ist der Heilbronner Sebastian Heymann.

Sebastian Heymann ist ein Kraftpaket. Der 23-Jährige ist als Abwehrspieler mit seinen 1 Meter 98 unangenehm für jeden Gegner, als Rückraumspieler in der Offensive wegen seiner Sprunggewalt und seinem begnadeten rechten Wurfarm gefürchtet. Er ist ein Spieler der Zukunft für den deutschen Handballbund (DHB). Das sieht auch Axel Kromer so, Sportdirektor des DHB. "Er spielt im Innenblock in der 6:0-Formation. Er spielt auf Rückraum links, die Position, die mit den meisten Entscheidungen belegt ist und auch relativ viele Torwürfe mit sich bringt. Also was ganz zentrales, vorne wie hinten. Und wenn er sich da festigt und wenn er da seine Qualitäten weiterentwickelt und zu Tage bringt, dann wird er sicherlich eine wichtige Rolle in der Zukunft der Nationalmannschaft spielen."

Heymann mit guter Leistung im Testspiel gegen die Schweiz

Bundestrainer Alfred Gislason setzte beim EM-Test gegen die Schweiz von Beginn an auf den gebürtigen Heilbronner. Und die DHB-Auswahl entschied das Spiel mit 30:26 für sich. Sabine und Martin Heymann, die Eltern von Sebastian, haben das Spiel aufgrund der derzeitigen Coronabestimmungen zu Hause verfolgt. Gemeinsam mit Sebastians Schwester Elena und Freunden aus dem Handballsport wurden vom Wohnzimmer in Heilbronn Hofkheim aus die Daumen gedrückt. "Wir haben das jetzt über die vielen Jahre begleiten dürfen und wenn man das dann sieht im Fernsehen. Wir sind sehr stolz", sagt Vater Martin. Und Mutter Sabine fügt an: "Dass es so kommt, damit haben wir damals auch nicht gerechnet."

TSB Horkheim als Ausgangspunkt seiner Karriere

Eine Karriere, die schon früh begann. Im Alter von dreieinhalb Jahren spielte Sebastian Heymann erstmals für die Bambini des TSB Horkheim. Seine Trainerin von damals, Claudia Hofacker, saß beim Spiel gegen die Schweiz auf der elterlichen Couch. "Er wollte eigentlich schon immer mit dem Ball. Das hat man schon gemerkt. Da war auch der Wille schon da", sagt Hofacker.

Heymann hat sich von seinen Verletzungen nicht abbringen lassen

Wille und Talent trieben die Laufbahn von Sebastian Heymann stetig voran. In der Kaderschmiede des TSB Horkheim reifte er, spielte später A-Junioren Bundesliga sowie Juniorennationalmannschaft. 2016 der Wechsel zum Bundesligisten Frisch Auf Göppingen, für den er bis heute spielt. Eine Bilderbuchkarriere, die jedoch von zwei schweren Verletzungen unterbrochen wurde. Mittelfußbruch und Kreuzbandriss. Beide Rückschläge machten ihn letztlich nur stärker. "Gerade seine schweren Verletzungen, die er hatte, wie er sich da rausgearbeitet hat, das ist schon aller Ehren wert", sagt sein Vater.

Handballer Sebastian Heymann: "Ich bin geil darauf, für Deutschland zu spielen"

Sebastian freut sich sehr darüber, wie es aktuell bei ihm läuft. "Ich hätte es natürlich gerne schon früher gezeigt, hatte dann doch den einen oder anderen Rückschlag, gerade mit meinem Kreuzbandriss, wo ich dann die WM leider absagen musste. Und deshalb freue ich mich jetzt umso mehr, dass ich gesund bin, dass ich in Topform bin. Ich bin einfach geil darauf, für Deutschland zu spielen, auf der größten europäischen Bühne zu zeigen, was ich kann. Und dann einfach mit den Jungs ein geiles Turnier spielen." Auch bei der EM-Generalprobe gegen Frankreich, die die DHB-Auswahl 35:34 gewann, stand Heymann von Anfang an auf dem Parkett und erzielte drei Tore. Falls bei der EM für seine Eltern das Zuschauen in der Halle möglich sein sollte, dann werden Sabine und Martin Heymann sicherlich ein paar Spiele von Sebastian live verfolgen.