Dass Frisch Auf Göppingen ins Achtelfinale der European League einziehen würde, stand schon vor dem 10. Gruppenspieltag fest. Im Heimspiel gegen Montpellier ging es aber noch um den Gruppensieg.

Die Ausgangslage vor dem abschließenden Gruppenspiel war klar: Frisch Auf Göppingen musste als Tabellenzweiter gegen Montpellier HB mit mindestens neun Toren Vorsprung gewinnen, um in der Gruppe A am französischen Spitzenreiter vorbeizuziehen und als Gruppensieger ins Achtelfinale einzuziehen. Dass dies keine einfach Aufgabe werden würde, zeigte das Hinspiel, das Göppingen auswärts mit 27:35 verloren hatte.

Göppingens Torhüter Marin Sego in Topform

Vor stimmungsvoller Heim-Kulisse kam Frisch Auf Göppingen gut ins Spiel und erarbeitete sich einen Zwei-Tore-Vorsprung. Montpellier hielt in den ersten 20 Minuten zwar immer wieder den Anschluss, scheiterte aber auch einige Male am herausragend aufgelegten Göppinger Torhüter Marin Sego. Die Schwaben zogen auf drei Tore davon und gingen mit einer 14:11-Führung in die Halbzeitpause.

Nach der Pause präsentierten sich beide Teams in Angriffslaune. Gerade einmal acht Minuten waren in der zweiten Hälfte gespielt, als Marcel Schiller (bester Werfer mit insgesamt sieben Toren) einen Siebenmeter zum Zwischenstand von 19:16 verwandelte. Die Gastgeber behaupteten ihre Führung bis in die Schlussminuten, Montpellier gelang es aber konsequent, den Vorsprung der Göppinger im Rahmen von zwei bis drei Toren zu halten.

Schockmoment fünf Minuten vor dem Ende

In der 25. Minute wurde es auf einmal still in der Arena. Göppingens Josip Sarac und Montpelliers Valentin Porte waren mit den Köpfen zusammengeprallt und mussten auf dem Feld liegend vom medizinischen Personal versorgt werden. Glücklicherweise konnten beide Spieler das Feld nach wenigen Minuten gehend verlassen.

Am Ende siegte Frisch Auf Göppingen nach starker Leistung mit 27:25 gegen Montpellier und schraubte sein Punktekonto hoch auf 16 Zähler. Da Montpellier (ebenfalls 16 Punkte) den direkten Vergleich aus beiden Duellen mit Göppingen gewinnen konnte, geht Frisch Auf als Gruppenzweiter ins Achtelfinale und trifft dort auf den Tabellendritten der Gruppe B Valur Reykjavik.