Balingen-Weilstetten holt Punkt gegen die Füchse - Hoffen auf die Konkurrenz

Wichtiger Punkt im Abstiegskampf der Handball-Bundesliga: Am 33. Spieltag holte die HBW Balingen-Weilstetten nach einem echten Krimi gegen die Füchse Berlin in heimischer Halle ein 23:23 (13:12)-Remis. Frisch Auf Göppingen qualifizierte sich für den internationalen Wettbewerb.

Balingen-Weilstetten zeigte gegen den favorisierten Tabellendritten aus Berlin eine insbesondere in der Defensive starke Leistung. Nach einer umkämpften Partie, in der die Führung immer wieder wechselte, hieß es am Ende 23:23. Ein Achtungserfolg gegen ein absolutes Spitzenteam der Handball-Bundesliga, der Mut macht für das Saisonfinale. Vladan Lipovina überzeugte bei den Gastgebern mit sechs Toren, James Junior Scott und Fabian Wiederstein trafen viermal. Beste Berliner Werfer waren Jacob Holm mit sechs und Hans Lindberg mit fünf Treffern.

HBW Balingen-Weilstetten - Füchse Berlin 23:23 (13:12) Tore HBW Balingen-Weilstetten: Lipovina 6/2, Scott 4, Wiederstein 4, Grétarsson 3, Zintel 3, Schoch 2, Beciri 1 Füchse Berlin: Holm 6, Lindberg 5/2, Wiede 4, Andersson 3, Marsenic 2, Matthes 2, Drux 1, Kopljar 1 Schiedsrichter: Suresh Thiyagarajah (Gummersbach)/Ramesh Thiyagarajah (Gummersbach) Zuschauer: 2.297

Spannende Konstellation im Tabellenkeller

Damit darf die HBW weiter auf den Klassenerhalt hoffen.Mit 16:50 Punkten steht Balingen zwar immer noch auf dem ersten Abstiegsplatz, hat aber weiter Tuchfühlung zu Minden (16:48), das am Donnerstag gegen Erlangen spielt. Am 34. und letzten Spieltag (Sonntag, 12.06.) muss dann die HBW in Erlangen ran, während Minden nach Wetzlar reisen muss.

Großer Jubel in Göppingen

In Göppingen war indes nach dem Spiel gegen den TBV Lemgo Lippe Party angesagt. Frisch Auf sicherte sich mit dem 33:33 (17:16) den fünften Platz, der zur Teilnahme an der European League berechtigt. Marcel Schiller war mit neun Toren stärkster Göppinger, Kresimir Kozina traf sechsmal.