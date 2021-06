per Mail teilen

Frisch Auf Göppingen hat beim Titel-Kandidaten THW Kiel deutlich verloren. Das Team von Trainer Hartmut Mayerhoffer verzweifelte an Kiels norwegischem Rückraum-Duo und THW-Keeper Niklas Landin.

Bereits in der 36. Minute holte Frisch-Auf-Göppingen-Trainer Hartmut Mayerhoffer seine Mannschaft vom Feld. "Jungs, was ist los?", wollte der 51-Jährige wissen. Frisch Auf hatte den Start in die zweite Halbzeit komplett verschlafen und lag zu diesem Zeitpunkt bereits mit fünf Toren zurück. Göppingen musste etwas ändern, sollte das Gastspiel beim Titel-Kandidaten THW Kiel nicht zum Debakel werden. Frisch Auf fing sich wieder. Trotzdem verloren die Schwaben deutlich mit 23:31 (11:15).

Bereits in der ersten Halbzeit fand Frisch Auf Göppingen kein Mittel gegen das norwegische Rückraum-Duo Sander Sagosen und Harald Reinkind. Auf der anderen Seite ließ THW-Keeper Niklas Landin die Göppinger Angreifer verzweifeln. Er sorgte dafür, dass Sebastian Heymann als Göppingens bester Werfer auf gerade einmal vier Tore kam. Und so wurden die Schwaben im Kampf um die Deutsche Meisterschaft letztlich zu Statisten degradiert. Denn der THW Kiel profitierte von der Niederlage des Titel-Konkurrenten Flensburg-Handewitt im Parallelspiel (29:33 gegen die Füchse Berlin) und eroberte die Tabellenspitze. Göppingen steht mit nun 38:32 Punkten auf Platz neun und hat damit zwei Punkte Rückstand auf die angestrebten Europapokal-Plätze.