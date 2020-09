Frisch Auf Göppingen war in der Handball Bundesliga chancenlos.

Am 12. Spieltag verlor Göppingen in Flensburg klar mit 22:28. Die Eulen Ludwigshafen mussten sich ebenfalls geschlagen geben.

Die Handballer aus Göppingen starteten konzentriert in die Partie gegen den deutschen Handball-Meister SG Flensburg-Handewitt, waren aber nur ein Mal dran am Gastgeber. Nemanja Zelenovic traf zum 6:7 aus Göppinger Sicht nach einer Viertelstunde. Doch das war‘s dann für die Gäste. Grund dafür war Benjamin Buric starke Leistung im Flensburger Tor und Göppingens Spielmacher Tim Kneule bereits in der 28. Minute nach der dritten Zweiminuten Strafe mit rot vom Feld musste. Zur Pause führte Flensburg mit 17:9. In der zweiten Hälfte änderte sich nichts. Benjamin Buric hielt weiter hervorragend. Und die Gastgeber verwalteten die Führung. Göppingen gelang zumindest der letzte Treffer zum 28:22 Endstand. Göppingens Trainer Hartmut Mayerhoffer sagte nach dem Spiel: "Die Partie ging bereits sehr schlecht los. Anschließend galt es, schnell zu improvisieren. Wir mussten die Abwehr umstellen und haben Flensburg zu viele Bälle überlassen. Dann wird es natürlich schwierig, wenn man dem Gegner diese Optionen ermöglicht. Uns hat von Anfang an die Leidenschaft gefehlt und das haben wir leider vermissen lassen. Dadurch konnte Flensburg das Spiel herunterspielen und deshalb haben wir verdient verloren." Eulen Ludwigshafen verlieren gegen Lemgo Im Tabellenkeller feierte der TBV Lemgo Lippe einen deutlichen 27:19 (15:6)-Sieg gegen den Vorletzten Eulen Ludwigshafen.