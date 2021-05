per Mail teilen

Frisch Auf Göppingen hat im Kampf um die Europapokalplätze in der Handball-Bundesliga am Samstagabend bei der MT Melsungen gepatzt.

Frisch Auf Göppingen hat in der Handball-Bundesliga einen Rückschlag hinnehmen müssen. Der Tabellenfünfte verlor am 29. Spieltag gegen die MT Melsungen deutlich mit 23:31 (12:15). Sechs Tore und zwei Vorlagen von Nationalspieler Marcel Schiller reichten den Schwaben nicht für einen Erfolg in Melsungen. Bei den Gastgebern war Schillers Nationalmannschafts-Kollege Julius Kühn mit sieben Toren erfolgreichster Werfer.

Göppingen verliert Anschluss an Magdeburg

Die MT Melsungen hat sich durch den Sieg die Chancen auf eine Europacup-Teilnahme bewahrt. Als Neunter haben die Hessen nur noch zwei Zähler Rückstand auf den Sechsten Berlin. Göppingen bleibt trotz der Niederlage mit 35:19 Zählern auf dem fünften Tabellenplatz, verpasste es aber, am Tabellenvierten SC Magdeburg dran zu bleiben.

Die Magdeburger kehrten nach zuletzt zwei Niederlagen in die Erfolgsspur zurück. Beim Bergischen HC gab es ein 25:21 (9:8) für den Halbfinalisten in der European League, bei dem Michael Damgaard mit 13 Toren herausragte. Der SCM bleibt mit 40:16 Punkten vorerst Vierter hinter dem Rivalen Rhein-Neckar Löwen, der am Sonntag beim TVB Stuttgart zum baden-württembergischen Duell antreten muss.