Göppingen verzweifelt an Jogi Bitter - Löwen verlieren Europa aus den Augen

Sowohl der Tabellenfünfte Frisch Auf Göppingen als auch die achtplatzierten Rhein-Neckar Löwen kassierten am Donnerstag in der Handball-Bundesliga Niederlagen. Auch Balingen ging als Verlierer vom Feld.

Göppingen unterlag dem Aufsteiger HSV Hamburg mit 24:28 (10:13). Frisch Auf vergab mit einer über weite Strecken enttäuschenden Leistung die große Chance, sich von den Konkurrenten abzusetzen. Selbst von einer Roten Karte gegen den Hamburger Lukas Ossenkopp (24. Minute) profitierten die Schwaben nicht.

Zu häufig scheiterten die Gastgeber am ehemaligen Stuttgart und heutigen HSVH-Keeper Johannes Bitter, der es auf zwölf Paraden brachte. Den Treffer zum 21:14 für die Gäste erzielte Casper Mortensen per Rückhandwurf (43.). Bitter für Göppingen: Nationalspieler Sebastian Heymann musste früh mit einer Verletzung vom Feld.

Löwen unterliegen Lemgo knapp, Balingen mit Dämpfer im Abstiegskampf

Die Rhein-Neckar Löwen haben im Rennen um die internationalen Plätze in der Handball-Bundesliga (HBL) einen Rückschlag erlitten. Nach zuvor vier Siegen in Serie unterlag der zweimalige deutsche Meister am Donnerstag beim TBV Lemgo Lippe mit 23:24 (13:14). Drei Spiele vor Saisonende liegen die Löwen mit 30:32 Punkten drei Zähler hinter Platz fünf, der zur Teilnahme an der European League berechtigt.

Nationalspieler Jannik Kohlbacher war mit sieben Treffern erfolgreichster Werfer der Mannheimer, die erstmals seit 16 Jahren das internationale Geschäft verpassen könnten. Bei Lemgo, Pokalsieger der Vorsaison, überzeugte der Isländer Bjarki Mar Elisson vor 2.653 Zuschauern mit ebenfalls sieben Toren.

Im Abstiegskampf kassierte der HBW Balingen-Weilstetten eine bittere 27:31 (13:16)-Niederlage bei der TSV Hannover-Burgdorf. In der 53. Minute lagen die Balinger beim 25:25 noch gleichauf.