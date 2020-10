In dieser Woche beginnt unter schwierigen Corona-Bedingungen die neue Saison in der Handball-Bundesliga. Rechtzeitig vor dem ersten Spiel am Dienstag (19 Uhr) gegen Balingen-Weilstetten präsentierte Frisch Auf Göppingen einen neuen Hauptsponsor mit großen Visionen.

Es war ein angemessener Rahmen, als Frisch Auf Göppingen Anfang der Woche zur Saison-Pressekonferenz ins schicke Rathaus am Göppinger Marktplatz einlud und die Weichen für die kommenden Jahre stellte. Wieder einmal gibt es dort, wo bislang überwiegend Europäische Trophäen bejubelt wurden, Anlass zur Freude. Frisch Auf Göppingen geht gemeinsam mit dem börsennotierten Technologie-Unternehmen TeamViewer auf große Reise.

Global Player mit Sitz in Göppingen

Das Softwareunternehmen ist ein sogenannter Global Player mit Niederlassungen rund um den Erdball, etwa in China und den USA. Spezialisiert sind die Göppinger auf die Vernetzung von mobilen Endgeräten, was dem Tech-Konzern im abgelaufenen Jahr 2019 einen Bruttoumsatz von etwa 340 Millionen Euro bescherte. Bestens vernetzt ist das Unternehmen auch in der Region.

Dies zeigt sich neben dem Firmenstandort in Göppingen nun auch in der Partnerschaft zum schwäbischen Bundesligisten: "Natürlich sind wir auf unsere Göppinger Region fokussiert. Dadurch entstand der Kontakt und die Vision mit Frisch Auf", so Geschäftsführer Oliver Steil. Beide Parteien seien leistungsorientiert und gingen nach vorne. Das passe gut. Was auch FAG-Geschäftsführer Gerd Hofele bestätigt: "Das ist der Auftakt in eine gemeinsame Zukunft, auf die wir stolz sein können." Gerade in den aktuell schwierigen Corona-Zeiten ist die Partnerschaft sehr wichtig.

Die Zusammenarbeit, die sowohl der Männermannschaft als auch den Göppinger Bundesliga-Frauen zugutekommt, sei zunächst auf zwei Jahre angelegt, eine längere Partnerschaft sei allerdings fest im Blick. "Wenn dann machen wir es richtig, über den gesamten Verein. Denn Diversität ist uns wichtig", so Steil. Über die Höhe des Engagements machten beide Seiten keine Angaben.

Europa als Ziel

Tatsächlich scheint sich etwas zu tun in Göppingen. Neben einem Tabellenplatz unter den ersten zehn, sei das vorrangige Ziel in dieser Saison zunächst, die wirtschaftlichen Strukturen aufrecht zu erhalten. Die "sportliche Post" soll dann in den kommenden drei bis fünf Jahren abgehen. Dann soll in Göppingen wieder europäisch gespielt werden. Neue Partner bringen automatisch Erwartungen mit sich. "Man darf ja träumen", sagt Hofele, dem Steil zur Seite springt: "Wer erfolgreich sein will, muss groß denken. Das sollten wir auch tun."

Die Realität sieht (noch) anders aus

Die Realität zeichnet allerdings ein anderes Bild: In der abgelaufenen Saison belegte das Team von Trainer Hartmut Mayerhoffer den elften Tabellenplatz. Bärenstark war die Abwehr: Neben Meister THW Kiel und der SG Flensburg-Handewitt stellte Frisch Auf die drittbeste Abwehr.

Schwächen entpuppten sich hingegen im Angriffs- und Tempospiel, was sich auch in den Neuzugängen widerspiegelt. Mit Janus Smarason und Tobias Ellebaek "haben wir zwei Spieler dazubekommen, die den technischen Handball bevorzugen", so Mayerhoffer. Beide haben zuletzt im dänischen Aalborg gespielt und Champions-League-Erfahrung gesammelt.

Hoffnungsvolle Talente aus der Region komplettieren den dünn besetzten Kader. Viele Verletzungen können sich die Göppinger daher nicht leisten. Das weiß auch der Trainer: "Die Vorbereitungsspiele verliefen etwas holprig. Da haben uns die Verletzungen einiger Leistungsträger geschadet. Wir konnten dadurch aber auch jungen Spielern Verantwortung geben, was mit keinem Geld der Welt zu ersetzen ist."

Saisonstart am Dienstag gegen Balingen-Weilstetten

Dieser Verantwortung muss das gesamte Team bereits am Dienstag, 6. Oktober, im Derby gegen den HBW Balingen-Weilstetten gerecht werden. Denn dann ist sie vorbei, die siebenmonatige Leidenszeit für Spieler und Fans. Christian Schöne, sportlicher Leiter der Göppinger, erwartet eine schwierige Saison: "Wir hatten sieben Monate keinen Leistungsdruck. Vieles wird anders sein. Trotzdem erwartet uns eine spannende Aufgabe."

Aus Grün wird in Göppingen künftig Blau

Mit Spannung werden auch einige Fans den Weg in die heimische Arena antreten. Einiges dürfte sich dabei geändert haben. Nicht nur, dass die Handball-Spielstätte corona-bedingt mit 615 Zuschauern schon "ausverkauft" ist. Gewöhnungsbedürftig wird auch die neue Spielkleidung des Traditionsvereins sein, der spätestens am zweiten Spieltag das traditionelle grün-weiße Gewand in blau-weiß eintauschen wird.

Hintergrund ist, dass der neue Hauptsponsor für die Entwicklung der eigenen Marke seine "Firmenfarben" behalten wollte. Da Grün und Blau schwer zu kombinieren seien, gaben die FAG-Verantwortlichen schließlich nach, was für viele Fans einen Bruch der langen grün-weißen Tradition bedeutet. Bereits kurz nach der Pressekonferenz entflammten auf sozialen Netzwerken teils heftige Diskussionen.

Es war also nicht nur Freude, die dieses Mal im Göppinger Rathaus entfacht wurde. Am Ende dürfte aber eine Sache beide Lager vereinen: Die Vorfreude auf die beginnende Saison. Am Dienstag gelang jedenfalls beim 33:24-Sieg die Generalprobe gegen den Zweitligisten SG BBM Bietigheim. Das dürfte allen Beteiligten gefallen haben.

Neben Frisch Auf Göppingen starten auch die anderen baden-württembergischen Bundesligisten in die neue Handball-Saison. SWR Sport fasst die wichtigsten Informationen zum Saisonstart zusammen:

Rhein-Neckar Löwen Erstes Bundesliga-Heimspiel: So, 04.10.2020 gegen TVB Stuttgart

Spielort: Mannheim, SAP Arena

Anzahl der zugelassenen Zuschauer: im ersten Heimspiel noch ohne Zuschauer

Ticketvergabe: Dauerkarteninhaber und Sponsoren

Saisonziel: Top 4

Trainer: Martin Schwalb

Kapitän: Uwe Gensheimer

TVB 1898 Stuttgart Erstes Bundesliga-Heimspiel: Mi, 7.10.2020 gegen TUSEM Essen

Spielort: Stuttgart, vorerst in der Porsche-Arena

Anzahl der zugelassenen Zuschauern: Stuttgart hofft auf die Zulassung von 1200 Zuschauern

Ticketvergabe: Dauerkarteninhaber und Sponsoren

Saisonziel: Klassenerhalt

Trainer: Jürgen Schweikardt

Kapitän: Johannes Bitter