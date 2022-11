Göppingen verliert Kellerduell gegen Minden

Die Bundesliga-Handballer von Frisch Auf Göppingen haben das Kellerduell gegen GWD Minden verloren. Die Göppinger stecken damit weiterhin im Abstiegskampf fest.

Im Kellerduell mit der GWD Minden hat Frisch Auf Göppingen mit 26:29 (14:13) verloren. Die Mindener sendeten durch ihren erst zweiten Saisonsieg ein Lebenszeichen im Abstiegskampf, Tabellennachbar Göppingen hingegen verpasste im Heimspiel einen wichtigen Sieg.

"Wütend auf mich selbst" - Tim Kneule, Frisch Auf Göppingen

"Ich kann es nicht in Worte fassen. Ich bin unfassbar enttäuscht und unfassbar wütend auf mich selbst", fasste Göppingens Tim Kneule seine Gefühlslage nach der Partie zusammen. "Wir kriegen es nicht gebacken, diese Dreckstore zu machen. Ich weiß nicht, was aktuell los ist. Glückwunsch an Minden, sie haben es besser gemacht als wir. Wir waren zum Anfang der zweiten Hälfte gut dran, aber dann fängt es wieder an. Wir verwerfen viel zu viel."

Minden bleibt mit vier Punkten als 17. auf dem ersten Abstiegsrang, der Rückstand zum Tabellennachbarn Göppingen beträgt aber nur noch drei Punkte. Vor 3.000 Zuschauern in Göppingen war Mindens Luka Sebetic mit acht Treffern bester Werfer der Partie.