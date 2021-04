Göppingen holt neunten Sieg in Serie, auch Löwen gewinnen

Im Fernduell um Europa haben Frisch Auf Göppingen und die Rhein-Neckar Löwen in der Handball Bundesliga wichtige Siege eingefahren. Für Göppingen war es der neunte Sieg in Folge. Die Eulen Ludwigshafen unterlagen in Berlin.