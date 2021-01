Frisch Auf Göppingen gewinnt überraschend mit 29:26 gegen SG Flensburg-Handewitt. Ein Spieler überzeugte dabei ganz besonders.

"Es ist ein unglaubliches Gefühl, in der eigenen Halle gegen Flensburg zu gewinnen", sagte Göppingens Torhüter Daniel Rebmann nach dem 28:26-Sieg gegen die SG Flensburg-Handewitt. Das Team von Trainer Hartmut Mayerhoffer sorgte für eine Überraschung und gab die Führung nicht einmal aus der Hand.

"Was wir heute an Emotionen und Einsatz auf die Platte gebracht haben, das ist aller Ehren wert. Das war allerdings auch die einzige Chance für uns gegen Flensburg. Wir haben ihnen wenig Chancen gegeben und es war von meiner Mannschaft einfach überragend. Wir müssen uns weiterhin unserer Situation bewusst sein, denn die halbe Liga ist im Abstiegskampf involviert. Wir haben an uns geglaubt und das ist der Weg, den wir fortsetzen wollen. Es geht darum, Punkte zu sammeln und wir haben von den letzten vier Spielen nur eines verloren", so Trainer Hartmut Mayerhoffer nach dem Sieg gegen Flensburg.

Tim Kneule überzeugt gegen Flensburg

Vor allem Göppingens Mittelmann Tim Kneule überzeugte bei der Partie. Der 33-Jährige erzielte selbst acht Tore und setzte seine Nebenleute gekonnt in Szene. Je sechsmal trafen Ivan Sliskovic aus dem linken Rückraum und Linksaußen Marcel Schiller. Erfolgreichste Werfer der Flensburger waren Nationalspieler Johannes Golla am Kreis, Linkshänder Holger Glandorf und Rechtsaußen Marius Steinhauser mit je fünf Treffern.

TVB Stuttgart gewinnt Schwabenderby

Am unteren Ende der Tabelle wird es für die HBW Balingen-Weilstetten allmählich eng. Der Aufsteiger verlor beim TVB Stuttgart mit 26:32 (15:16) und bleibt als Tabellen-17. auf einem Abstiegsplatz. Überragender Mann der Partie war Nationalspieler Johannes Bitter im Tor der Stuttgarter, bester Werfer beim Sieger war Linksaußen Patrick Zieker mit sechs Treffern.