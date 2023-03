Frisch Auf Göppingen erreicht Viertelfinale der European League

Die Handballer von Frisch Auf Göppingen haben nach dem deutlichen Sieg im Achtelfinal-Hinspiel auch das Rückspiel gegen Valur Reykjavik gewonnen. Mit dem 33:31-Erfolg vor heimischer Kulisse machten die Schwaben den Einzug ins European-League-Viertelfinale perfekt.

Dank des 36:29-Erfolgs im Hinspiel nahmen die Göppinger einen komfortablen Sieben-Tore-Vorsprung mit ins Achtelfinal-Rückspiel gegen Valur Reykjavik. Der isländische Rekordmeister machte aber schnell deutlich, dass er trotz der großen Hypothek aus dem Hinspiel an ein Weiterkommen glaubte und startete druckvoll.

Nach ausgeglichener Anfangsphase: Göppingen mit Halbzeit-Führung

So entwickelte sich in der Göppinger EWS Arena zunächst eine ausgeglichene Partie, in der sich keines der beiden Teams entscheidend absetzen konnte. Während die Gäste aus Island immer wieder durch Rückraumwürfe erfolgreich waren, funktioniere bei Frisch Auf besonders das Spiel über den Kreis- Blaz Blagotinsek erzielte beim 5:5 bereits seinen dritten Treffer.

In der Schlussphase der ersten Halbzeit mischte dann auch Sebastian Heymann, der beim Unentschieden in Minden am Samstag sein Comeback nach langer Verletzungspause gefeiert hatte, mit. Und prompt traf der Rückraum-Hüne zum 14:12. Bis zur Halbzeit baute das Team von Markus Baur seinen Vorsprung dann auf drei Treffer aus: Kresimir Kozina erzielte nach starkem Anspiel an den Kreis das 18:15.

Frisch Auf macht Viertelfinal-Einzug perfekt

Nach dem Seitenwechsel blieben die Isländer auf Schlagdistanz und verkürzten den zwischenzeitlichen Vier-Tore-Rückstand auf 19:21. Besonders aus dem Rückraum präsentierte sich Valur weiter treffsicher. Trotzdem hatte der Bundesliga-14. das Spiel im Griff und ließ den Ball im Angriff gut laufen. So fanden die Hausherren immer wieder die Lücke und kamen zum Torerfolg.

Wegen zu vieler technischer Fehler und Unkonzentriertheiten im Spielaufbau schafften es die Göppinger Mitte der zweiten Halbzeit aber nicht, sich weiter abzusetzen. In der 48. Minute hielt Keeper Daniel Rebmann mit einer starken Parade die Drei-Tore-Führung (28:25) zunächst fest. Am Ende machten die Schwaben mit einem ungefährdeten 33:31-Erfolg den Einzug ins Viertelfinale perfekt. In dem trifft Göppingen am 11. und 18. April dann auf das kroatische Team von RK Nexe Nasice.