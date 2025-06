TVB Stuttgart scheitert an Ravensbergen und der eigenen Hektik

Der TVB Stuttgart muss einen heftigen Rückschlag im Abstiegskampf verkraften. Nun müssen die Schwaben beim Saisonfinale siegen und hoffen.

Was für ein Finish! Nach einer desolaten ersten Halbzeit kämpfte sich der TVB Stuttgart gegen Frisch Auf Göppingen mit einem Kraftakt zurück ins Spiel, kann sechs Sekunden vor Schluss durch Max Häfner ausgleichen und muss doch zuschauen, wie Josip Sarac den sicher geglaubten Punkt doch noch entreißt. Damit verliert der TVB Stuttgart dieses wichtige Spiel im Abstiegskampf knapp mit 27:28 (13:18).

TVB Stuttgart mit gruseliger erster Halbzeit

Der TVB Stuttgart begann von Anfang fahrig, suchte häufig zu früh den Abschluss und scheiterte, wenn sie denn doch mal durchkamen, am gut aufgelegten Frisch-Auf-Keeper Bart Ravensbergen. Als dann Samuel Röthlisberger schon in der Anfangsphase wegen Foulspiels für zwei Minuten vom Feld musste, musste Stuttgart die Göppinger davonziehen lassen. Zwar konnte sich der TVB nochmal auf drei Tore herankämpfen, dennoch musste das Team von Trainer Jürgen Schweickart einen Fünf-Tore-Rückstand als Hypothek mit in die zweite Halbzeit nehmen.

Allerdings erwischten die Schwaben auch in der zweiten Halbzeit keinen guten Start. Nach einem plötzlichen Sieben-Tore-Rückstand nahm Chefcoach Schweickart eine Auszeit und stellte die bis dahin überforderte Abwehr mit einem vorgezogenen Verteidiger auf einer defensivere 6-0-Deckung um. Fortan lief es besser für die Schwaben. Nach einem Foul an Kai Häfner musste der Schwede Erik Persson für zwei Minuten runter. Stuttgart nutzte den zusätzlichen Freiraum, um sich nochmal auf 19:21 heranzukämpfen. Auch TVB-Keeper Miljan Vujović lief in der zweiten Halbzeit zur Höchstform auf. In der Schlussphase konnten Nico Bacani (58.) und Max Häfner (60.) jeweils ausgleichen. Doch Sarac entschied das Spiel mit seinem letzten Tor in seinem letzten Heimspiel.

So geht es weiter im Abstiegskampf

Am letzten Spieltag muss der TVB Stuttgart gegen den DHfK Leipzig punkten und gleichzeitig hoffen, dass der HC Erlangen weniger Punkte gegen bei der HSG Wetzlar holt. Dass Stuttgart das im Vergleich zu Erlangen um 38 Treffer schlechtere Torverhältnis im Saisonfinale noch aufholt, ist allenfalls eine theoretische Option.

Auch die SG BBM Bietigheim kann trotz des überraschenden Sieges gegen Leipzig noch absteigen. Sollten die Bietigheimer gegen den Titelanwärter SC Magdeburg verlieren und sowohl der TVB Stuttgart als auch der HC Erlange punkten, könnte das Team von Trainer Iker Romero noch auf Platz 17 abrutschen.