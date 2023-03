Göppingen mit deutlichem Hinspiel-Sieg in Reykjavik

Die Handballer von Frisch Auf Göppingen haben in der Euorpean League Kurs auf das Viertelfinale genommen. Göppingen siegte mit 36:29 in Reykjavik.

Mit einem deutlichen 36:29-Sieg haben die Handballer von Frisch Auf Göppingen Kurs aufs Viertelfinale der European League gesetzt. Die Göppinger dominierten den isländischen Rekordmeister und heutigen Gastgeber Valur Reykjavik vor 1.805 Zuschauern spätestens ab Ende der ersten Spielhälfte und führten bereits zur Halbzeit mit vier Treffern 17:13. Am Ende stand der ungefährdete 36:29-Sieg. Bester Werfer auf Seiten der Göppinger war der Norweger Kevin Gulliksen mit zehn Treffern. Durch den Sieg nimmt Frisch Auf Göppingen einen beruhigenden sieben-Tore-Vorsprung ins Rückspiel am kommenden Dienstag. Der Bundesliga-15. hatte sich als Tabellenzweiter der Hauptrunden-Gruppe A für die Runde der letzten 16 qualifiziert.

Bereits in den vergangenen Jahren hatten deutsche Teams immer mit gutem Abschneiden in der European League geglänzt. So auch in diesem Jahr. Auch die Füchse Berlin (28:23-Sieg bei Klub Skjern Handbol) und die SG Flensburg-Handewitt (39:26 bei Benfica Lissabon) siegten in ihren Achtelfinal-Hinspielen.