Ein Software-Unternehmen ist der neue Hauptsponsor beim Handball-Bundesligisten Frisch Auf Göppingen. Ein Bestandteil des Vertrages spaltet den Verein jedoch derzeit: Statt der traditionellen Vereinsfarben soll die Mannschaft künftig die Farben des Sponsors tragen.

Neben dem Hauptquartier des Software-Unternehmens "TeamViewer" im Zentrum von Göppingen flattert ein Banner im Wind. "Tradition ist nicht verhandelbar" steht darauf. Neben dem Schriftzug ist das Logo der Firma abgebildet. Allerdings nicht wie gewohnt in blau-weiß, sondern in grün-weiß. Grün und weiß – die Vereinsfarben von Frisch Auf Göppingen. Von einem Fanclub des Handball-Bundesligisten stammt auch das Plakat vor dem Gebäude.

Aus Grün wird Blau

Frisch Auf Göppingen ist mit TeamViewer als neuem Hauptsponsor in die Saison gestartet. Das milliardenschwere Technologie-Unternehmen, das inzwischen weltweit Fuß gefasst hat, wird dem Verein für die nächsten zwei Jahre unter die Arme greifen. Damit ist zumindest das finanzielle Überleben des Handball-Bundesligisten vorerst gesichert. Doch an die Partnerschaft sind Bedingungen geknüpft. Die Mannschaft soll in der heimischen Handball-Arena künftig in den Trikotfarben blau-weiß auflaufen. So will es der neue Geldgeber.

"Frisch Auf hat Vereinsfarben, wir haben unsere eigene Farbe. Ich glaube, wir haben eine gute Lösung gefunden, wie wir das zusammenbekommen", ist Oliver Steil, der Geschäftsführer von TeamViewer, überzeugt.

Max Austel: "Es geht ein bisschen Stolz verloren"

Viele Fans sind mit der Entscheidung über die neuen Heimtrikots sehr unzufrieden. Auch dem Fanclub Bianco Verde macht das zu schaffen. Zum einen ist die Fanvereinigung "sehr froh, so einen Sponsor gewonnen zu haben, vor allem jetzt in der Zeit von Corona. Das kann man gar nicht hoch genug hängen", findet Bianco-Verde-Mitglied Max Austel. Doch die blauen Trikots gehen für viele Fans zu weit. "In gewisser Weise geht ein bisschen Stolz verloren. Frisch Auf hat eine lange Tradition. Da gehört auch die grüne Trikotfarbe dazu", so Austel. Er würde es sehr bedauern, "wenn dieses Grün komplett aus den Heimtrikots verschwindet."

Suche nach einem Kompromiss

Mit der Plakat-Aktion vor dem Firmensitz von TeamViewer wollte die Fanvereinigung auf ihren "Standpunkt, die Tradition und Sorgen" aufmerksam machen. Zudem wurde eine Petition ins Leben gerufen zum "Erhalt des grünen Heimtrikots und der Tradition". Wie viele andere Fans hofft auch Max Austel, dass bald ein Kompromiss gefunden werden kann. Einen regelmäßigen Austausch mit der Vereinsführung gibt es bereits. "Nach unserem friedlichen Protest ist die Vereinsführung auf uns zugegangen, was nicht normal ist und was wir sehr gut finden", bemerkt der 27-Jährige. Es werde nun "noch einen Entwurf geben, wo sich der Ausrüster, der neue Sponsor und der Verein Frisch Auf zusammensetzen und versuchen, für die Fans einen Kompromiss zu finden."

Austel betont, dass Bianco Verde auch gegenüber dem neuen Sponsor immer offen, kompromiss- und gesprächsbereit sei. Bei einem letzten Treffen des Fanclubs mit der Vereinsführung war allerdings kein Mitglied des Software-Unternehmens anwesend. Doch für Austel ist klar: "Es gibt keinen Grund, warum wir nicht offen mit TeamViewer direkt über das Thema sprechen würden."

Geschäftsführer Gerd Hofele: "Dieser Vertrag war alternativlos"

Frisch-Auf-Geschäftsführer Gerd Hofele zeigt Verständnis für die Sichtweise der Anhänger. In erster Linie freut er sich jedoch in der schweren Corona-Zeit, die auch für den Handballsport extreme Einschränkungen mit sich bringt, über die Kooperation mit dem neuen Sponsor. "Wir sind froh, dass wir genau in dieser Phase einen Hauptsponsor gewinnen konnten, der uns auch insbesondere dadurch hilft, die Herausforderungen in der laufenden Saison umsetzen zu können."

Hofele ist sich bewusst, dass die Änderungen für die Fans teilweise schwierig seien und "einen Einschnitt bedeuten". Gegenüber SWR Sport erklärt er jedoch, der Vertrag mit dem Technologie-Unternehmen sei "alternativlos" gewesen.

Die Vereinsfarben Grün-Weiß werden Frisch Auf Göppingen trotz Sponsoren- und Trikotwechsels erhalten bleiben. Zudem solle das Heimtrikot neben der blauen Grundfarbe auch grüne und weiße Elemente haben.