Die Handballer von Frisch Auf Göppingen besiegen im Viertelfinal-Hinspiel der European League RK Nexe Nasice mit 32:23 (15:9) und haben eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel kommende Woche.

Vom Anwurf weg entwickelte sich eine intensive Begegnung zwischen Frisch Auf Göppingen und den Gästen aus dem kroatischen Nasice, die zunächst leichte Vorteile hatten. Tim Kneule sorgte jedoch in der sechsten Minute für die erste Führung der Gastgeber (3:2).

Marcel Schiller brachte die Mannschaft von Trainer Markus Baur mit dem 8:6 in der 16. Minute erstmals mit zwei Toren in Führung. Zuvor hatte Frisch-Auf-Keeper Marin Sego stark gegen Predrag Vejin pariert. Und die Göppinger blieben dran: Gilberto Brito Duarte setzte sich nach einem Tempogegenstoß stark durch und traf zum 10:6 (23.). Bis zur Pause warf Frisch Auf ein 15:9 heraus.

Göppingen hält den Druck hoch

In der zweiten Halbzeit blieben die Göppinger konzentriert und bauten ihren Vorsprung aus, Jaka Malus traf in der 39. Minute zum 19:11. In doppelter Überzahl sorgte Torhüter Sego mit einem Wurf aufs leere Gäste-Tor - Nasice hatte im Angriff den Keeper vom Feld genommen - für einen Zehn-Tore-Abstand.

Die Gäste gaben sich jedoch keinesfalls geschlagen, sondern hielten dagegen: Janko Kevic brachte Nasice wieder auf sieben Tore heran (52.). Mit drei Treffern in Folge sorgte Frisch Auf dann aber klare Verhältnisse, am Ende hieß es 32:23 für Göppingen.

Schiller und Gulliksen treffsicher

Beste Werfer der Partie waren die Göppinger Marcel Schiller und Kevin Gulliksen sowie Gästeprofi Kevic mit jeweils sieben Treffern. Das Rückspiel findet am kommenden Dienstag (18. April 2023 ab 18.45 Uhr) in Nasice statt.