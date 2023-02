Frisch Auf Göppingen steigert sich in Presov zum Sieg

per Mail teilen

In der European League haben die Handballer von Frisch Auf Göppingen bei Tatran Presov den nächsten Sieg eingefahren.

Das Auswärtsspiel am Dienstag (21.02.2023) beim Club aus der Ostslowakei endete mit einem 28:26 (13:10)-Erfolg für den Vierzehnten der Handball-Bundesliga. In der Gruppe A der European League konnte Göppingen dadurch seinen zweiten Tabellenplatz behaupten, für die Runde der letzten 16 war der Club bereits qualifiziert. Bester Werfer des Teams aus Baden-Württemberg vor unter anderem rund 20 mitgereisten Frisch-Auf-Fans war Josip Sarac mit fünf Toren.

Baur: "Zu viele Chancen ausgelassen"

"Wir hatten anfänglich Schwierigkeiten, weil wir zu viele Chancen ausgelassen haben", sagte Göppingens Trainer Markus Baur. "Unsere Abwehr war aber gut und dahinter stand ein starker Torwart Marin Sego. Nachdem wir uns eine Führung erarbeitet hatten, haben wir das Spiel in der zweiten Halbzeit sicher im Griff gehabt."

Die Anfangsphase der Partie war in der Tat auf beiden Seiten von gut aufgelegten Torhütern geprägt. Allen voran Presovs Marcos Vinicios Colodeti drückte dem Spiel mit einigen Paraden schnell seinen Stempel auf. Die Folge: Nach siebeneinhalb Minuten waren erst vier Treffer gefallen (2:2).

Schiller bringt seine Mannschaft wieder ran

Anschließend setzten sich die Hausherren erstmals ein bisschen ab, sie zogen auf 5:2 davon (10. Minute). Doch Göppingen war bemüht, den Rückstand nicht größer werden zu lassen – im Gegenteil: Mit dem 6:6 gelang Marcel Schiller der erneute Ausgleich (15.).

Ein Offensivspektakel wollte sich auch in der Folge nicht entwickeln. Aufseiten der Gäste war schließlich eine Auszeit nötig, um die Effizienz am gegnerischen Kreis zumindest etwas zu erhöhen: Coach Baur rüttelte sein Team in einer kurzen, aber sehr knackigen Ansprache wach und ermunterte seine Spieler zu einer besseren Chancenverwertung. Mit Erfolg. Auf dem Weg zur Göppinger 13:10-Halbzeitführung trafen unter anderem Axel Goller (9:8, 23.) und abermals Schiller (11:8, 27.)

Hermann stellt die Weichen für Güppingen auf Sieg

Nach dem Seitenwechsel hatte Frisch Auf seine Harmlosigkeit im Angriff dann nahezu gänzlich abgelegt. Ob Baur in seiner Kabinenansprache noch einmal deutlich geworden war? Über das 19:15 (42.) sowie das 22:17 durch Tobias Ellebæk (46.) erspielten sich die Göppinger zwischenzeitlich sogar einen Sechs-Tore-Vorsprung: Bei Till Hermanns Treffer zum 25:19 (50.) waren die Weichen bereits auf Sieg gestellt. Der Endstand: 28:26.