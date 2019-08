Nach einer guten Saison will sich Handball-Bundesligist Frisch Auf Göppingen mit neuen und jungen Gesichtern spielerisch verbessern. Trainer Hartmut Mayerhoffer ist zuversichtlich, dass das gelingt.

So lief die vorherige Saison

Frisch Auf Göppingen schloss die Spielzeit 2018/19 auf dem 8. Platz der Handball-Bundesliga ab. Dabei konnten die Göppinger 17 Siege bei 15 Niederlagen einfahren. Letztendlich bedeutete das 36:32 Punkte für den Traditionsklub. Weder mit den Europapokal-Plätzen noch mit den Abstiegsrängen kam Frisch Auf während der Saison in Verbindung. Nach einem sehr guten Saisonstart mit vier Siegen aus den ersten fünf Spielen pendelten sich die Göppinger im Mittelfeld der Tabelle ein. Vor allem auswärts wussten sie zu überzeugen, in dieser Wertung belegten sie den fünften Platz. In der heimischen EWS-Arena hakte es jedoch, wie man an Rang zwölf der Heim-Tabelle erkennen kann.

Wer kommt, wer geht

Torhüter Primoz Prost verließ nach insgesamt sechs Jahren die Göppinger. Er wird künftig den Kasten des Wilhelmshavener HV hüten. Im Gegenzug verpflichtete Frisch Auf den 23-jährigen Urh Kastelic. Er kam von HC PPD Zagreb und soll seinen Landsmann ersetzen. Das Torwart-Trio vervollständigt der 22-jährige Nicolas Gross, der vom TSV Neuhausen/Filder nach Göppingen wechselte.

Außerdem gilt es den Abgang von Spielmacher Allan Damgaard aufzufangen. Der Däne kehrte nach zwei Jahren Frisch Auf in seine Heimat zurück und schloss sich Team Tvis Holstebro an, wo er bereits von 2012 bis 2015 im Rückraum agierte. Deshalb nahm Frisch Auf mehrere Spieler für die Position Damgaards unter Vertrag. Nicolai Theilinger kam vom HC Erlangen und der Bosnier Srdjan Predragovic, der auch als Rechtsaußen spielen kann, wechselte vom österreichischen HC Linz AG nach Göppingen. Abgerundet werden die neuen Rückraumspieler durch die beiden 19-jährigen Christos Erifopoulos und Felix Zeiler. Erifopoulos kam vom TV Großwallstadt und Zeiler wurde vom TV Plochingen verpflichtet. Für Tore soll zusätzlich der Linksaußen Till Hermann sorgen, der vom MTV Großenheidorn nach Göppingen wechselte.

Neue Herausforderungen suchen auch Joscha Ritterbach (GWD Minden) und Jens Schöngarth (Handball Sport Verein Hamburg), die Göppingen nach der abgelaufenen Spielzeit verlassen haben.

Bei den Zugängen legte die Vereinsführung Wert darauf, junge Spieler zu verpflichten, die Entwicklungspotenzial besitzen. Dadurch hat sich die Altersstruktur im Kader verändert. Trainer Mayerhoffer ist überzeugt, dass "jeder mit seinen Eigenheiten und Stärken uns gut tun wird".

Dauer 0:32 min Hartmut Mayerhoffer "Die Neuzugänge werden helfen an die vergangene Saison anzuknüpfen." Hartmut Mayerhoffer über die Neuzugänge bei FRISCH AUF! Göppingen.

Der Trainer

Wie in der vergangenen Saison ist Hartmut Mayerhoffer Trainer des Handball-Bundesligisten. Der 50-Jährige geht in sein zweites Jahr bei Frisch Auf. Während seiner aktiven Laufbahn spielte er unter anderem vier Jahre beim VfL Günzburg im Rückraum. Dort trainierte er unter dem Weltmeister-Trainer von 1978 Vlado Stenzel.

2009 führte Mayerhoffer als Trainer den Regionalligisten TSV Friedberg in die 3. Liga. Mit der SG BBM Bietigheim gelang ihm der Aufstieg in die erste Liga - er war somit 2014/15 erstmals Bundesliga-Trainer. Nach einem zwischenzeitlichen Abstieg 2015 schaffte Mayerhoffer mit Bietigheim 2018 die Rückkehr in Deutschlands höchste Spielklasse. Letzten Sommer heuerte er in Göppingen an.

Erwartungen an die kommende Spielzeit

Zuversicht für ein erfolgreiches Jahr liefert auch die Vorbereitung des Achtplatzierten aus der Vorsaison. Die Göppinger schufteten laut Mayerhoffer "viel im physischen Bereich", um topfit in die neue Spielzeit starten zu können. Daneben hebt der Trainer hervor, dass sich sein Team in der "Abwehrarbeit verbessern" müsse. Zusätzlich soll Frisch Auf seiner Ansicht nach in der neuen Saison "variabler spielen".

Dauer 0:54 min Hartmut Mayerhoffer "Wir müssen die Abwehrarbeit verbessern." Hartmut Mayerhoffer zur Vorbereitung von FRISCH AUF! Göppingen.

Als Saisonziel möchte Mayerhoffer keine "großartige Tabellenplatzierung" ausgeben. "Wir wollen besser werden als letztes Jahr, mehr Punkte holen und uns handballerisch verbessern." Für Kapitän Tim Kneule, der mit Göppingen in seine 14. Saison geht, "lebt der Traum vom Europapokal natürlich". Dafür müsste bei dem Traditonsverein alles optimal laufen. Aber unmöglich scheint es nicht.