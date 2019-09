per Mail teilen

Vier Spiele, vier Niederlagen - den Saisonstart in der Handball-Bundesliga hatte man sich bei Frisch Auf Göppingen anders vorgestellt. Die Schwaben stehen im Heimspiel gegen den TSV GWD Minden (Donnerstag, 19 Uhr) gehörig unter Zugzwang.

Die letzte Spielzeit verlief für Frisch Auf Göppingen weitgehend sorgenfrei. 36:32 Punkte bedeuteten Rang acht - eine ordentliche Bilanz. Das Ziel für diese Saison lautete: die Mannschaft verjüngen sowie spielerisch verbessern. Trainer Hartmut Mayerhoffer war noch vor Wochen zuversichtlich, dass das gelingt.

Brutaler Druck

Das sieht mittlerweile anders aus. 0:8 Punkte lautet die Ausbeute aus den ersten vier Spielen. Die Schwaben stehen beim kommenden Heimspiel gegen den TSV GWD Minden (5:5 Zähler) somit brutal unter Druck. Bei einer Niederlage droht eine lange Verweildauer im Tabellenkeller.

Coach Mayerhoffer ist verhalten optimistisch

Bei Frisch Auf gibt man sich vor der richtungsweisenden Partie kämpferisch. "Wir müssen jetzt intensiv arbeiten, dann bin ich überzeugt, dass sich die besseren Ergebnisse von selbst einstellen werden", sagte Coach Mayerhoffer. Er warnte aber davor, den Gegner auf die leichte Schulter zu nehmen: "GWD Minden hat in dieser Saison schon aufhorchen lassen. Die Punktgewinne gelangen trotz verletzungsbedingter Probleme. Wir konzentrieren uns aber auf unsere eigene Leistung und ich sehe viele positive Anzeichen."

Frisch-Auf-Profi Daniel Rebmann ist guter Dinge, dass der Turnaround gelingt: "Ich bin optimistisch für das Spiel, wenn wir weiterhin unsere Vorgaben konsequent umsetzen und wir uns so verbessern. Ich erwarte ein umkämpftes Spiel, aber wir möchten unbedingt gewinnen."

"Ein Sieg wäre der Knotenlöser"

Der Sportliche Leiter der Göppinger, Christian Schöne, betonte indes die Wichtigkeit des Spiels. "Die Mannschaft möchte jetzt gegen Minden unbedingt diesen ersten Sieg und das wäre dann sicherlich der Knotenlöser", so Schöne. Klar ist aber auch: Ein Erfolg gegen den Gast aus Norddeutschland kann nur der Anfang sein, am besten muss eine Serie her. Ansonsten droht Frisch Auf eine Saison voller Sorgen.