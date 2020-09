per Mail teilen

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft der Frauen verpasste durch das 27:27 gegen Südkorea den Gruppensieg. Dennoch durfte sich das Team nur kurze Zeit später freuen.

Die deutschen Handballerinnen haben den Gruppensieg bei der WM in Japan haarscharf verpasst. Die Mannschaft von Bundestrainer Henk Groener kam im abschließenden Vorrundenspiel gegen Asienmeister Südkorea dank eines beherzten Schlussspurts noch zu einem 27:27 (15:14).

Eine frohe Botschaft erreichte das DHB-Team keine zwei Stunden später. Durch den Sieg von Dänemark gegen Frankreich nimmt die deutsche Mannschaft 3:1-Punkte mit in die Hauptrunde. Bei einem Punktgewinn der Französinnen wäre es nur ein Pluspunkt gewesen. Entsprechend positiv fällt das Fazit von Torhüterin Dinah Eckerle aus, die in der Bundesliga für Bietigheim aufläuft.

Erster Gegner in der Hauptrunde ist am Sonntag Rekordeuropameister Norwegen oder die Niederlande, WM-Dritter von 2017. Der dritte Kontrahent wird der EM-Elfte Serbien sein.

Beste DHB-Werferin am Freitag gegen Südkorea war die in Mannheim geborene Kreisläuferin Julia Behnke vom GK Rostow am Don mit sieben Treffern. Das deutsche Team startete gegen die Asiatinnen zwar furios und führte dank einer zupackenden Abwehr und etlichen Gegenstoßtoren nach einer Viertelstunde schon mit 12:6. Doch zwölf Minuten ohne eigenen Treffer brachte Südkorea zurück ins Spiel. Im zweiten Abschnitt übernahm Südkorea schnell das Kommando.

Deutschland kämpft sich zurück ins Spiel

Doch Deutschland kämpfte sich nach einem 23:27-Rückstand (54.) durch einen starken Schlussspurt noch zu einem Punkt. Vier Sekunden vor Schluss verpasste Emily Bölk sogar einen möglichen Sieg.

Für die nächste Turnierphase gehen nur die Spiele gegen die beiden ebenfalls qualifizierten Mannschaften in die Wertung ein. Großes WM-Ziel der DHB-Auswahl ist ein Platz unter den ersten Sieben. Nur der garantiert die Teilnahme an einem Qualifikationsturnier für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio.