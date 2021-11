TuS Metzingen: Dänin Petersen spielt künftig für deutsche Handball-Frauen

Deutschlands Handball-Frauen erhalten kurz vor der Weltmeisterschaft personelle Verstärkung.

Die gebürtige Dänin Silje Brøns Petersen vom Bundesligisten TuS Metzingen hat am Mittwoch die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten und ist ab sofort für die DHB-Auswahl spielberechtigt.

Nominierung für das Spiel gegen Russland am Sonntag

Die 26 Jahre alte Rückraumspielerin wurde von Bundestrainer Henk Groener umgehend in den Kader für das Länderspiel gegen Russland am Sonntag in Düsseldorf berufen und könnte dort ihr Debüt im DHB-Trikot geben.

Petersen, die seit 2020 dem Kader der TuS Metzingen, angehört, wurde im Kopenhagener Vorort herlev geboren und begann ihre Handball-Karriere in Dänemark. Ihr erster Verein in Deutschland war die HSG Blomberg-Lippe, für die Petersen von 2016-2020 spielte, ehe sie nach Metzingen wechselte.

Petersen auch bei der WM in Spanien spielberechtigt

"Mit Silje Brøns Petersen bekommen wir eine weitere Alternative auf der Spielmacher-Position. Sie hat in den vergangenen Jahren in der Bundesliga konstant gute Leistungen gezeigt", sagte Groener. Bei der WM vom 1. bis 19. Dezember in Spanien trifft die deutsche Mannschaft in der Vorrunde auf Tschechien, die Slowakei und Ungarn.