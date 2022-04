SG BBM Bietigheim: Diese Handballerinnen sind unschlagbar!

Die Handballerinnen der SG BBM Bietigheim haben ihre Siegesserie ausgebaut: Im Viertelfinal-Rückspiel der European League schlugen sie ES Besançon Feminine mit 30:20 (12:10) und ziehen ins Final Four ein.

Sieg Nummer 42 in Serie - die Handballerinnen der SG BBM Bietigheim bauten ihren Rekord als Deutschlands erfolgreichste Handballmannschaft im Viertelfinal-Rückspiel gegen ES Besançon Feminineweiter aus.

Mit gutem Polster ins Spiel

In die Partie gegen die Französinnen waren die Gastgeberinnen bereits mit einem komfortablen Vorsprung gegangen: Das Hinspiel in Frankreich endete mit einem 29:23-Sieg der Bietigheimerinnen. Entsprechend selbstbewusst traten sie auf und dominierten die Partie von Anfang. In der ersten Hälfte konnte sich der zweifache Deutsche Meister aber noch nicht entscheidend absetzen. Mit gerade einmal zwei Toren Vorsprung ging das Team von Trainer Markus Gaugisch in die Halbzeitpause (12:10).

Bietigheim nach der Pause überragend

Nach dem Seitenwechsel zeigten die Bietigheimerinnen richtig guten Handball und zogen gegen den zunehmend deprimierten Gegnerinnen immer weiter davon. Großen Anteil daran hatte auch BBM-Torfrau Melinda Szikora, die Wurf um Wurf der Gäste parierte. Am Ende siegten die Bietigheierinnen mit zehn Toren Vorsprung souverän und haben damit den Einzug ins Final Four der European League geschafft. Wo das Turnier stattfinden wird, steht noch nicht fest.

Für Bietigheim trafen: Lauenroth (5), Schulze (5), Maidhof (5), Inger Smits (3), Nehrend (3), Naidzinavicius (2), Dulfer (2), Kudlacz-Gloc (1), Xenia Smits (1), Jensen Östergaard (1), Jörgensen (1), Mala (1)