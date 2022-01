Bietigheimer Handballerinnen wollen Tabellenführung ausbauen

Die SG BBM Bietigheim kann gegen den polnischen Klubs MKS Zaglebie Lubin einen wichtigen Schritt in Richtung Viertelfinale der European League machen. Der SWR überträgt die Partie.

Nach zwei Siegen aus zwei Gruppenspielen stehen die Handballerinnen der SG BBM Bietigheim in der European League an der Spitze der Gruppe C. Die Tabellenführung möchte das Team von Trainer Markus Gaugisch am Samstag gegen den polnischen Klub MKS Zaglebie Lubin (ab 18 Uhr im SWR Sport-Livestream) ausbauen. Es wäre ein wichtiger Schritt in Richtung Viertelfinale, denn die zwei besten Teams dieser Gruppe treffen Ende März/Anfang April auf Teams aus der Gruppe A.

Mit dem Auftaktsieg bei den Titelverteidigerinnnen Neptunes de Nantes (27:25) und dem deutlichen 39:20-Sieg gegen Baia Mare (Rumänien) haben die Schwäbinnen bereits gezeigt, wozu sie in der Lage sind. Julia Maidhof ist mit zwölf Treffern die Top-Torjägerin im Europapokal.

Die Bietigheimerinnen, die auch in der Bundesliga noch ohne Punktverlust sind, gehen gegen Lubin eindeutig als Favoritinnen ins Rennen. Die Polinnen haben bisher beide Gruppenspiele verloren und stehen mit null Punkten am Tabellenende. Mit Siegen am Samstag und im Rückspiel am 6. Februar in Lubin können die Schwäbinnen schon fürs Viertelfinale planen.