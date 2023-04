Bietigheim gelingt im Spitzenspiel großer Schritt zum Titel

per Mail teilen

Die SG BBM Bietigheim hat am 19. Spieltag der Handball-Bundesliga der Frauen den schärfsten Verfolger vom Thüringer HC mit 31:26 (14:14) geschlagen und wahrt damit die weiße Weste.

In der ersten Hälfte lieferten sich die Bietigheimerinnen und das Gäste-Team eine ausgeglichene Begegnung. Gerade zu Beginn überzeugte der Thüringer HC, der zwischenzeitlich mit 9:5 in Führung lag.

Dann aber kam die SG in Tritt und konterte mit einem 5:0-Lauf (10:9 in der 23. Minute). In der Folge blieb es spannend. Xenia Smits sorgte kurz vor der Halbzeit für das 14:14. Es war bereits der dritte Treffer der Rückraumspielerin.

Eine mögliche Bietigheimer Führung verhinderte in den ersten 30 Minuten Irma Schjött im Tor des Thüringer HC, die insgesamt sieben Versuche entschärfte. Zudem zeigte sich die SG anfällig bei Tempogegenstößen und kassierte so vier Gegentore.

Bietigheim steigert sich und bringt den Sieg ins Ziel

Bietigheim startete dann aber konzentriert in den zweiten Durchgang, Lohn war eine Drei-Tore-Führung in der 38. Minute, nachdem Kelly Dulfer getroffen hatte.

Und die Mannschaft von Trainer Markus Gaugisch blieb am Drücker. Sieben Minuten vor dem Ende baute Bietigheim den Vorsprung auf sechs Tore aus und brachte den Sieg sicher ins Ziel.

Gaugisch zeigt sich zufrieden

"Wir sind froh, dass wir ein Spiel gezeigt haben, das einfach gut war. Beide Mannschaften haben alles für ein Spitzenspiel getan", sagte Gaugisch nach dem Spiel bei Sportdeutschland.TV.

Durch den Erfolg bleibt die SG mit 40:0 Punkten unangefochten an der Tabellenspitze, der Thüringer HC ist mit 35:5 Zählern Zweiter.