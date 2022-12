Bietigheim hat mit Brest noch eine Rechnung offen

Nach dem Unentschieden im Hinspiel haben die Handballerinnen der SG BBM Bietigheim mit Brest Bretagne Handball noch eine Rechnung offen. Am Samstag treffen die beiden Teams erneut aufeinander.

Mit dem Unentschieden aus dem Hinspiel hat der Trainer der SG BBM Bietigheim mittlerweile seinen Frieden geschlossen: "Wir müssen demütig und mit dem Punktgewinn zufrieden sein", sagte Markus Gaugisch über das 25:25 im siebten Spiel der Handball-Champions-League-Gruppe A. Doch angesichts des Spiels, in dessen Verlauf die Bietigheimer Handballerinnen teilweise mit sechs Toren führten, war es eher ein Punktverlust.

"Das haben wir in der Tat nicht gut gemacht. Aber das Gute ist: Diese Phase, wie spielen wir, wenn es mal nicht so läuft? Das kann man lernen", sagte Trainer Markus Gaugisch im Interview mit SWR Sport. "Darauf haben wir in den letzten Tagen sehr viel Augenmerk gelegt." Angriffe ausspielen, den Ball auch mal über mehrere Stationen laufen lassen, um dem Gegner nicht so schnell die Möglichkeit zu geben, selbst gefährlich zu werden. "Das haben wir in diesem Spiel versäumt, und das wollen wir im Rückspiel besser machen."

Bietigheim mit guter Ausgangslage

Am Samstag in Brest (Anwurf 18 Uhr) will das Team diese Scharte auswetzen und den vier Siegen (bei zwei Unentschieden und einer Niederlage) einen weiteren Erfolg hinzufügen. Auch dafür habe das Spiel in Brest wichtige Hinweise gegeben: "Wir haben uns auch angeschaut, was in der Phase gut lief, als wir mit sechs Toren geführt haben. Denn es ist wichtig, dass wir ohne Negativ-Gedanken ins Spiel gehen."

Die Ausgangslage ist nach wie vor gut: Nach der Hälfte der Gruppenspiele steht Bietigheim auf Platz drei - jeweils einen Punkt hinter den Topfavoriten CSM Bukarest und den Vipers Kristiansand und mit einem sensationell guten Torverhältnis (+45). Die ersten beiden Teams qualifizieren sich direkt für das Viertelfinale. Die Mannschaften auf den Plätzen drei bis sechs spielen in einer Zwischenrunde um die übrigen vier Tickets im Viertelfinale.

Bietigheim will in die Playoffs

Doch trotz der tollen Hinrunde will Gaugisch keine neuen Ziele ausrufen: "Vom Etat her sind wir weit weg davon, große Ansprüche zu formulieren. Wir haben eine sensationelle Runde gespielt und haben genau die Ausgangsposition, die wir uns gewünscht haben, nämlich dass wir noch gute Chancen auf die Playoffs haben. Das ist gegeben, und damit sind wir sehr zufrieden."

Die Personaldecke ist dünn. Mit Danick Snelder, Antje Döll, Veronika Malá und Inger Smits fallen gleich vier Spielerinnen aus, die gar nicht erst mit nach Frankreich gefahren sind. Gaugisch ist trotzdem optimistisch: "Ich bin mir jedoch auch in Brest sicher, dass wir uns eine Chance erkämpfen werden. Wir haben in unserer derzeitigen Situation viel zu gewinnen."