Bietigheim gewinnt auch das zweite Gruppenspiel

Die Handballerinnen der SG BBG Bietigheim haben in der European League gegen den rumänischen Klubs Baia Mare deutlich gewonnen.

Die Handballerinnen der SG BBM Bietigheim erwischten einen guten Start und konnten sich schnell einen deutlichen Vorsprung erspielen. Dabei konnte sich Chefcoach Markus Gaugisch vor allem auf seine stabile Abwehr verlassen, die die Rumäninnen teilweise vor unlösbare Aufgaben stellte.

Das ermöglichte den Bietigheimerinnen ihrerseits immer wieder, mit schnellen Gegenstößen anzugreifen. Die 36-jährige Polin Karolina Kudlacz-Gloc und die 32-jährige Niederländerin Danick Albertine Snelder konnten jeweils vier Tore zum 19:11 Halbzeitstand beitragen. Mit etwas mehr Konzentration bei den Abschlüssen, hätte die Führung sogar noch höher ausfallen können.

Bietigheim souverän

Zur zweiten Halbzeit setzten die Rumäninnen, die es in der vergangenen Saison in der European League bis ins Final-Four-Turnier geschafft hatten, auf eine neue Torhüterin. Und zunächst zeigte der Wechsel von Amra Pandžić auf Cristina Enache tatsächlich Wirkung. Kudlacz-Gloc, Snelder und Co vergaben in der Anfangsphase der zweiten Halbzeit mehrere Chancen. Doch die Ungarin Melinda Szikora im Bietigheimer Tor zeigte ebenfalls eine gute Leistung und sorgte dafür, das die Schwäbinnen den Vorsprung erst halten und und später sogar ausbauen konnten.

Am Ende gab es es ein deutliches 39:20, wodurch die SG BBM Bietigheim international weiter ungeschlagen bleibt. Und mit nun zwei Siegen aus zwei Spielen auf Platz eins der Gruppe B steht. Kommenden Samstag treffen die Bietigheimerinnen auf den polnischen Klub MKS Zaglebie Lubin (22. Januar, ab 18:00 Uhr im SWR Sport-Livestream) und können dann bereits einen wichtigen Schritt in Richtung Viertelfinale machen.