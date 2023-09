per Mail teilen

Vier Spiele, Vier Siege - die Handballerinnen der SG BBM Bietigheim stehen nach dem Sieg gegen Brest Bretagne auf Platz eins der Champions-League-Gruppe A.

Karolina Kudlacz-Gloc war mit ihren 14 Treffern die Garantin für den letztlich souveränen 34:30-Sieg der Handballerinnen der SG BBM Bietigheim über Brest Bretagne. Dabei sahen die 1.652 Zuschauer bis Mitte der zweiten Halbzeit ein sehr ausgeglichenes Spiel. Allerdings hatten die Bietigheimerinnen mit der ungarischen Torhüterin Melinde Szikora und eben Kudlacz-Gloc die entscheidenden Spielerinnen auf ihrer Seite und konnten sich in der Schlussphase entscheidend absetzen. Bietigheim bleibt damit weiter ungeschlagen und führt die Champions-League-Gruppe A mit 8:0 Punkten an.

"Für mich war das bisher das härteste Spiel in der Champions League. Unsere Mannschaft hat mit viel Leidenschaft und Siegeswillen die Sensation geschafft", sagte Trainer Jakob Vestergaard. Das nächste Champions-League-Spiel steht für Bietigheim am Sonntag, 22. Oktober, gegen den schwedischen Klub IK Sävehof an.