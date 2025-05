Geschafft: Ludwigsburger Handballerinnen ziehen ins Finale ein

per Mail teilen

Im dritten Halbfinal-Spiel gegen den Thüringer HC haben die Handballerinnen der HB Ludwigsburg zurück in die Erfolgsspur gefunden und ziehen ins Finale um die Deutsche Meisterschaft ein.

Nach der überraschenden 31:36-Niederlage beim Thüringer HC im zweiten Halbfinal-Spiel hatten die Ludwigsburger Handballerinnen im entscheidenden dritten Aufeinandertreffen wieder die eigenen Fans im Rücken und damit die maximale Unterstützung auf ihrer Seite. Die Ludwigsburgerinnen machten diesmal - wie auch schon beim souveränen 37:23-Heimsieg im ersten Spiel - schnell klar, wer das Sagen hat und gewannen die Partie verdient mit 34:28 (17:13).

Ludwigsburg wacher und konsequenter

In der ersten Halbzeit dominierte Ludwigsburg zunächst die Partie. Jenny Carlson verwandelte nach gut acht Minuten einen Siebenmeter und stellte damit die erste Drei-Tore-Führung des Spiels her. Die Gäste aus Erfurt kämpften sich Mitte der ersten Halbzeit aber zurück und glichen nach 15 Minuten zum 8:8 aus. Ludwigsburg ließ sich von dem zwischenzeitlichen Ausgleich nicht verunsichern. Die Gastgeberinnen waren insgesamt wacher und konsequenter vor dem Tor, sodass sie mit der verdienten 17:13-Führung in die Pause gingen.

Mit Schwung zum ungefährdeten Sieg

Mit diesem Schwung kam die HB Ludwigsburg auch aus der Kabine: Jenny Behrend verwandelte zur Sieben-Tore-Führung nach 37 Minuten. Die Gastgeberinnen lagen zwischenzeitlich sogar mit mehr als zehn Treffern in Front und setzten schließlich auch den Schlusspunkt aus dem Rückraum durch Guro Nestaker. Die Zuschauer sahen damit einen ungefährdeten 34:28-Heimsieg der HB. Im Finale treffen die Ludwigsburgerinnen nun auf die HSG Blomberg-Lippe, die ebenfalls drei Spiele gegen Borussia Dortmund absolvieren musste, um den Einzug ins Finale perfekt zu machen.