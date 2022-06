Wie der Streit zweier Männer die Bietigheimer Handballerinnen nervt

Die Handballerinnen der SG BBM Bietigheim sind das erfolgreichste Team der Geschichte - werden aber von der Stadt nur wenig gewürdigt. Grund dafür ist wohl der Streit zwischen zwei Männern.

Handballerinnen der SG BBM Bietigheim haben alles gewonnen, was es zu gewinnen gab: 53 Siege wettbewerbsübergreifend, das alleine ist schon eine historische Ausnahmeleistung. Insgesamt holten die Bietigheimerinnen vier Titel: Supercup, European League, Meisterschaft und zuletzt den DHB-Pokal. So erfolgreich war noch keine Frauen-Handballmannschaft in Deutschland. Doch die Stadt Bietigheim und deren Oberbürgermeister Jürgen Kessing halten sich mit Ehrungen für die Übermannschaft zurück.

Streit der Alphamänner behindert die Handballerinnen

Was nicht nur die Bürgerinnen und Bürger der Kreisstadt wundert, ist bei näherer Betrachtung vermutlich zurückzuführen auf große Unstimmigkeiten zwischen Bietigheims Oberbürgermeister und dem großen Mäzen der Handballerinnen, Eberhard Bezner, dem Seniorchef des Hauptsponsors. Offiziell bestätigen will das keiner, aber die beiden Alphatiere scheinen so zerstritten zu sein, dass das auch die Spielerinnen selbst zu spüren bekommen.

Die Geschäftsführerin der SG, Lena Backhaus, sagt: "Grundsätzlich hätten sich unsere Mädels super gefreut, wenn wir vom Europapokal kommen, dass wir hier von der Stadt empfangen werden. Und das ist einfach das Thema, das finden wir schade."

Kein Empfang im Bietigheimer Rathaus?

Jürgen Kessing ist durchaus sportbegeistert. Der ehemalige Stabhochspringer und Zehnkämpfer ist Präsident des Deutschen Leichtathletik-Verbandes. Und der 65-jährige war während seiner Zeit als Bürgermeister von Dessau Präsident des Handball Zweitligisten Dessauer HV. Umso mehr wundert es, dass er die Handballerinnen eher links liegen lässt, auch wenn er über deren Erfolge sagt: "Da kann man nur gratulieren, und das ist natürlich ein Aushängeschild für unsere Stadt. National und nachdem sie auch international erfolgreich sind, schlägt das natürlich auch international Wellen."

Auf die Frage, wie man denn von Seiten der Stadt die Handballerinnen ehren wolle, antwortet Kessing: "Klar wäre ein Empfang im Rathaus mit dem Eintrag ins goldene Buch der Stadt möglich, aber wir sind auch in der Lage, so schwer ist das Buch nicht, ins Training zu gehen."

Angesprochen ist das Thema "Ehrung zur Mannschaft des Jahres 2021", denn dazu sind die Handballerinnen auch gewählt worden. Das Sportamt der Stadt hatte dazu Anfang April als Termin den 28. April vorgeschlagen. Doch die SG-Verantwortlichen hatten darum gebeten die Ehrung auf den Juli zu verschieben, da die Mannschaft gerade gleichzeitig, sowohl im Europapokal als auch beim Kampf um die deutsche Meisterschaft in der entscheidenden Phase spielte.

Bietigheim ein glanzvolles Aushängeschild verlieren

Jetzt will der Oberbürgermeister den Termin im Juli nutzen, um alle Ehrungen auf einmal hinter sich zu bringen. Wenn es im Rathaus nicht gehe, könne er auch gerne ins Training kommen, "dann werfe ich dort zwei, drei Bälle aufs Tor und dann kann man das dort in einem solchen Rahmen machen. Also das sprechen wir in Ruhe ab und finden dann einen Rahmen, um das dann angemessen zu begehen."

Unter dem Strich hinterlässt das Ganze allerdings bei den Verantwortlichen der Handballerinnen einen extrem faden Beigeschmack. Die Gräben, die es zwischen Bürgermeister und SG zu überwinden gibt, sind offensichtlich richtig tief. Anders ist die Aussage von Lena Backhaus nicht zu deuten: "Wir sind offen, jederzeit offen, für Gespräche, offen für neue Kooperationen und Ideen und wenn nicht hier, dann gerne woanders." Bietigheim könnte in Zukunft vielleicht sogar ein glanzvolles Aushängeschild verlieren. Was für eine bittere Entwicklung.