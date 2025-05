Klare Angelegenheit: HB Ludwigsburg dominiert Spiel eins gegen Blomberg-Lippe

Die Frauen der HB Ludwigsburg sind mit einem souveränen Sieg in die Finalserie gegen die HSG Blomberg-Lippe gestartet. Den Schwäbinnen fehlt nur noch ein Erfolg zum Titelgewinn.

Das erste Finalspiel zwischen der HB Ludwigsburg und der HSG Blomberg-Lippe wurde am Mittwochabend (21.5. ) mit einer Stunde Verspätung angeworfen, eine Vollsperrung hatte die Anreise des Gäste-Teams verzögert. Blomberg-Lippe erzielte dann zwar das erste Tor der Partie, doch die HB Ludwigsburg untermauerte früh ihre Favoritenrolle.

Innerhalb von knapp sieben Minuten schraubten die Gastgeberinnen den Spielstand von 2:2 auf 9:2 und stellten so früh die Weichen für einen ungefährdeten Heimsieg. Als Viola Leuchter per Tempogegenstoß zum 12:4 traf (16. Minute), betrug der Vorsprung schon acht Tore. Bitter für Blomberg-Lippe: Ida Rasmussen verletzte sich früh und konnte das Spiel nur noch mit dick bandagiertem Fuß von draußen beobachten.

In der Neuauflage des Endspiels im DHB-Pokal, das Ludwigsburg im März mit 31:21 gewann, gab sich Blomberg-Lippe nicht auf und hielt in den zweiten 15 Minuten der ersten Hälfte den Rückstand konstant bei sechs bis sieben Toren. Der Spielstand zur Pause: 19:13 für Ludwigsburg.

Blomberg-Lippe kommt heran - aber nur kurz

Zu Beginn der zweiten Hälfte fand die HB Ludwigsburg zunächst nicht in ihren Rhythmus, das Gäste-Team aus Ostwestfalen verringerte den Vorsprung der Pokalsiegerinnen auf vier Tore - 19:15. Doch die HB Ludwigsburg verschärfte sofort wieder das Tempo, agierte zielstrebiger im eigenen Angriffsspiel und lag nach dem Tor von Veronika Malá in der 38. Minute wieder komfortabel vorne (23:16).

Die Partie nahm sportlich ihren erwarteten Lauf, unerwartet schmerzhaft ging es in die Schlussphase aus Sicht der HSG: Nach Ida Rasmussen verletzte sich auch Laetitia Quist so schwer, dass sie mit Hilfe vom Feld begleitet werden musste (48.). Wenig später erhöhte die erfolgreichste Torschützin des Spiels - Jenny Behrend - für Ludwigsburg auf 30:20, die Partie war entschieden. Am Ende siegten die Gastgeberinnen souverän mit 36:29 (19:13), Behrend erzielte sieben Treffer.

Spiel zwei steigt am Samstag in Ostwestfalen

Bereits am Samstag können die Ludwigsburgerinnen, die in den Vorjahren noch unter dem Namen SG BBM Bietigheim angetreten waren, den Gewinn der Deutschen Meisterschaft perfekt machen. In der Best-of-Three-Serie führen die Schwäbinnen mit 1:0, ein Auswärtssieg in der Sporthalle an der Ulmenallee in Blomberg würde zum Titelgewinn reichen. Anwurf ist - sofern die Straßen frei sind - um 17:00 Uhr.