46 Siege in Folge, noch kein Punktverlust in der Saisonin der Sporthalle am Viadukt, ausverkauft, rund 700 Zuschauer

Übermannschaft in dieser Saison

Dritte Meisterschaft in der Geschichte des Vereins- dafür reicht ein Unentschieden und die SG ist neuer Deutscher Meister der Handball Bundesliga Frauen

Tabellenelfte aus Oldenburg noch im Abstiegskampf

Beim BVB am Samstag wichtiger Schritt, Das Ziel: "Den Sack zumachen", sagte Gaugisch nach der Partie am Samstag gegen Dortmund und dem Spiel heute

DHB-Pokal und European League stehen im Mai noch auf dem Plan

Gaugisch,d er seit Kurzem nebem seinem Engagement in Bietigheim auch noch Nationaltrainer der Frauen ist,

im Final Four am 28. und 29. Mai (live bei SWR Sport)

Der erste Treffer der Partie gelang allerdings den Gästen nach drei Minuten, Smits mit einem starken Anspiel an den Kreis zu Luisa Schulze, die sicher verwandelte. 2:1 von Kelly Dulfer. Die Bietigheimerinnen taten sich allerdings schwer, in die Partie zu kommen. Wegen einiger technischer Fehler im Spielaufbau und und zu unplatzierten Würfen im Abschluss konnten die Gäste nach acht Minute mit 4:3 in Führung gehen. Nach der Zweiminutenstrafe gegen Kelly Dulfer und dem dritten Siebenmetertor der Oldenburgerinnen konnten die nach neun Minuten sogar mit 5:3 in Führung gehen. Die gegnerische Torfrau Julia Renner mit starken Paraden. Die Oldenburgerinnen wirkten frischer, immer einen Schritt schneller als die hochfavorisierten Bietigheimerinnen. Das hatten sich die rund 700 Fans in der ausverkauften Sporthalle am Viadukt natürlich anders vorgestellt. Julia Maidhof von der Siebenmeterlinie und Xenia Smits über die Mitte glichen für die SG nach 13 Minuten dann zum 6:6 aus. Doch die Oldenburgerinnen weiter stark, erarbeiteten sich eine Drei-Tore-Führung zum 9:6. Linksaußen Veronika Mala mit drei Treffern in Folge verkürzte auf 9:10. Dann gelangen den Bietigheimerinnen auch endlich schnelle Gegenstoßtore nach Ballgewinnen in der Abwehr. Bis zur 20. Minute war es ein Spiel auf Augenhöhe. Xenia Smits nach 22 Minutem zum 12:11 - die erste Führung seit dem 2:1.