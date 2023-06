Die Handballerinnen der SG BBM Bietigheim haben in der Champions League eine machbare Gruppe erwischt. Coach Jakob Vestergaard freut sich vor allem auf die Heimspiele.

Gute Lose für die Handballerinnen der SG BBM Bietigheim in der Gruppenphase der Champions League. Der Deutsche Meister und Pokalsieger geht sowohl Titelverteidiger Vipers Kristiansand als auch dem Vorjahresfinalisten FTC Rail-Cargo Hungaria aus dem Weg. Das ergab die Auslosung am Dienstag in Wien. Bietigheim trifft in der Gruppe A auf CSM Bukarest, die ungarischen Vertreter ETO KC Györ und den Debrecener VSC, den schwedischen Meister IK Sävehof, Brest Bretagne Handball, Odense Håndbold aus Dänemark und WHC Buducnost aus Montenegro.

Vorfreude bei Trainer Vestergaard

"Wir haben eine sehr interessante, aber auch sehr starke Gruppe bekommen. CSM und Györ sind die beiden großen Favoriten", sagte Bietigheims Trainer Jakob Vestergaard. "Ich hoffe, dass wir mit der fantastischen Unterstützung unserer Fans viele Punkte zu Hause einfahren können." Die ersten beiden Teams qualifizieren sich direkt für das Viertelfinale, die Teams auf den Plätzen drei bis sechs erreichen die Playoff-Runde. Der erste Spieltag findet am 9. und 10. September statt.