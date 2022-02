Bei den Handballerinnen der SG BBM Bietigheim läuft es, sportlich wie auch bei der Kaderplanung. Die nächste wichtige Personalie ist geklärt: Kapitänin Danick Snelder hat ihren Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert. SWR Sport hat mit der 31-Jährigen gesprochen.

Tabellenführer, seit 33 Spielen ungeschlagen, ins Pokal-Final-Four eingezogen und an der Spitze der Gruppe B im Kampf um den Europapokal. Die Bietigheimer Handballerinnen überzeugen auf ganzer Linie.

"Ich fühle mich wohl"

Umrahmt von diesen sportlichen Erfolgen konnte die SG den Vertrag mit der niederländischen Nationalspielerin und Kapitänin Danick Snelder verlängern. Eine erfolgreiche Zusammenarbeit setzt sich nun fort: "Die Saison läuft natürlich super und seit ich da bin, fühle ich mich auch wohl. Für mich war auch sehr wichtig, dass Markus (Anm. d. Red. Markus Gaugisch, Cheftrainer) da bleibt, er macht das sehr gut mit uns", sagt die 31-Jährige.

Handball in die Wiege gelegt

Snelder kommt aus einer Handballer-Familie. Schon die Mutter war im Handball aktiv, auch ihr älterer Bruder. So spielte dieses Thema in Danick Snelders Leben früh eine Rolle. Nach einigen Stationen unter anderem für die ungarischen Traditionsmannschaft Ferencvárosi Torna Club, den Thüringer HC und den Topclub Siofok KC, entschied sie sich im Jahr 2020 für die SG BBM Bietigheim. Snelder, die auf der Position der Kreisspielerin spielt, stellte sich früh als Führungspersönlichkeit heraus.

"Große Ehre"

Im Sommer-Trainingslager 2021 bot Cheftrainer Markus Gaugisch Danick Snelder das Amt der Kapitänin an. Wichtig war ihr in diesem Punkt vor allem der Rückhalt ihrer Mitspielerinnen: "Ich habe natürlich gleich gesagt, dass ich es als große Ehre empfinde dieses Amt zu tragen. Ich bin aber der Meinung, dass ich das nur machen kann, wenn die Mannschaft dahinter steht. Nach einigen Gesprächen war es dann so."

Kapitänin, Kommunikatorin, Zuhörerin

Snelder sieht sich in ihrem Amt als Mannschaftsführerin vor allem in der Rolle der Kommunikatorin zwischen der Mannschaft und den Verantwortlichen. Anliegen sollen gut kommuniziert werden - das ist ihr wichtig. "Ich sage meinen Mädels immer, dass sie mir signalisieren sollen, wenn ich etwas intensiver berücksichtigen soll", stellt die Kapitänin klar.

Träumen erlaubt

Danick Snelder sieht die Gründe, warum es diese Saison so gut läuft, vor allem in der starken Abwehr und der Zusammenarbeit mit den Torhüterinnen. Weitere Stärken sind die Flexibilität im Kader. Die Stärke, taktische Formationen schnell zu wechseln, machen es den Gegnern schwer. In allen drei Wettbewerben haben die Bietigheimerinnen Titelchancen. Da darf man schon mal träumen: "Es wäre natürlich geil alle drei zu holen aber ich bin auch sehr realistisch, da man coronabedingt nie weiß, was auf einen selbst oder die Mannschaft zukommen wird. Aber es wäre natürlich etwas sehr Besonderes, in allen drei Wettbewerben möglichst lange mitspielen zu dürfen."

Die nächste internationale Herausforderung steht den Bietigheimerinnen am Samstag in der Europa League bevor. SWR Sport überträgt das Spiel gegen Les Neptunes de Nantes ab 16 Uhr live im Stream.