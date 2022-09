SG BBM Bietigheim vor dem Start: "Hier musst und willst du alles gewinnen"

Die Bietigheimer Handballerinnen haben in der vergangenen Spielzeit alles gewonnen. Jetzt wollen sie national alles verteidigen und sich zudem in der Champions League beweisen. Für Trainer Gaugisch ist es die letzte Saison.

Markus Gaugisch sagt über sich, dass er kein sonderlich sentimentaler Mensch sei. Deshalb ist es auch nicht verwunderlich, dass er darüber nachdenkt, wie er das Spiel seines Teams verbessert, wie er die beiden Neuzugänge integriert, wie er den Ausfall der verletzten Kapitänin Danick Snelder kompensiert - und eben nicht daran, dass es seine letzte Saison sein wird als Trainer der Handballerinnen der SG BBM Bietigheim. Seit April trainiert Gaugisch, 48, zusätzlich die deutsche Frauen-Handballnationalmannschaft. Vom Sommer 2023 an will er sich auf das Nationalteam fokussieren. Mit Bietigheim befindet er sich also gewissermaßen auf Abschiedstournee, wobei er das so nie bezeichnen würde. "Abschiedstournee ist ja eher, wenn man wie Dirk Nowitzki 20 Jahre etwas geprägt hat."

Vier Titel für die SG BBM Bietigheim in der vergangenen Saison

Mit den 20 Jahren, die Nowitzki für die Dallas Mavericks gespielt hat, lassen sich die zwei von Gaugisch in Bietigheim nicht vergleichen. Dennoch hat die Mannschaft in dieser Zeit beachtliche Erfolge gefeiert. 2021 und 2022 gewann sie den DHB-Pokal, 2022 die deutsche Meisterschaft und die EHF European League, den ersten europäischen Titel in der Klubgeschichte. Und erst jüngst haben die Bietigheimerinnen den Supercup-Sieg von 2021 wiederholt. Gegen den VfL Oldenburg gewannen sie 38:26 (20:16) und holten den Titel zum vierten Mal in Folge.

Es war wettbewerbsübergreifend der 54. Sieg des Teams in Serie. "Hoffen wir, dass es so weitergeht", sagt Gaugisch. "Wenn du in Bietigheim spielst, hast du keine Wahl. Da musst und willst du alles gewinnen, was du in Deutschland hast."

Verletzung von Kapitänin Danick Snelder als Aufgabe

Eine große Aufgabe der Mannschaft wird es sein, den Ausfall von Kapitänin Danick Snelder aufzufangen. Wegen eines Knorpelschadens im Knie wurde die 32-jährige niederländische Nationalspielerin operiert und wird lange fehlen. "Ihre Verletzung reißt natürlich ein wahnsinniges Loch, sowohl handballerisch als auch vom Standing her", sagt Gaugisch. "Sie ist eine wahnsinnig mutige Person, die Dinge anspricht, die keine Angst hat."

Der Verein reagierte mit der Verpflichtung der dänischen Kreisläuferin Annika Meyer. "Sie hat ein gutes Näschen für Lücken, die sich auftun, ist sehr schnell und passt super ins Team, weil sie sehr giftig ist."

Neuzugänge Meyer und Gassama bilden Duo am Kreis

Meyer, 28, bildet gemeinsam mit dem spanischen Neuzugang Kaba Gassama, 25, das Duo am Kreis. Über Gassama sagt Gaugisch: "Sie bringt diesen typischen spanischen Stil mit. Sie ist sehr präsent, hat eine starke Physis." Nur was die Sprache angehe, habe sie noch ein paar Problemchen. "Es ist sowieso ein Gemisch bei uns: Englisch, Spanisch, Französisch, Deutsch. Für einen Fremdsprachenlehrer wäre es ein schönes Feld, bei uns mal reinzuhören", sagt Gaugisch schmunzelnd. Er selbst ist Deutsch- und Sportlehrer, lässt diesen Job wegen der Doppelbelastung als Trainer zweier Teams aber aktuell ruhen.

Bietigheim zum Bundesliga-Start bei Sachsen Zwickau

Beide Neuzugänge zu integrieren, war wichtiger Teil der Vorbereitung. Außerdem hat Gaugisch mit seinem Team an Feinheiten gearbeitet, etwa das Angriffsspiel variabler zu gestalten. Am Mittwoch (19 Uhr) beginnt die neue Bundesliga-Saison mit dem Auswärtsspiel beim BSV Sachsen Zwickau. "Egal, wo wir hinkommen, niemand hat irgendwas zu verlieren. Es kommt der Deutsche Meister, hochdekoriert, wenn man den schlägt, kommt man in die Medien, in die Öffentlichkeit, das treibt natürlich an."

SG BBM Bietigheim freut sich auf die Champions League

Gaugisch fordert von seiner Mannschaft, den Alltag in der Bundesliga genauso konzentriert anzugehen wie die Höhepunkte in der Champions League. In den Europapokal-Wettbewerb startet das Team am Sonntag (11.09., 14 Uhr) beim Tschechischen Meister DHK Banik Most.

Die Gegner der Bietigheimerinnen in der Champions League Odense Haandbold (Dänemark) Vipers Kristiansand (Norwegen) Krim Ljubljana (Slowenien) Brest Bretagne HB (Frankreich) FTC Budapest (Ungarn) DHK Banik Most (Tschechien) CSM Bukarest (Rumänien)

"Es ist schwer einzuschätzen, wie gut wir sind. Wir wollen uns beweisen und uns Siegchancen erarbeiten", sagt Gaugisch. In seiner ersten Saison in Bietigheim hat die Mannschaft als Vize-Meister den Einzug in die Champions League verpasst. "Das hat wehgetan." Umso mehr freut sich Gaugisch, dass sich sein Team jetzt, in seiner letzten Saison als Trainer, auf der höchsten internationalen Ebene beweisen darf.