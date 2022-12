Als Reaktion auf die Verletztenmisere hat der deutsche Handball-Meister SG BBM Bietigheim die Schweizer Nationalspielerin Kerstin Kündig verpflichtet.

Die 29-jährige Kündig kommt vom dänischen Klub Viborg HK und unterschrieb vorerst bis zum Saisonende, wie der Verein am Donnerstag mitteilte.

"Die Champions League, Bundesliga und Pokal sind eine riesige Herausforderung für unseren Kader. Wenn man dort etwas erreichen will, muss man sich breit aufstellen, um die enormen Belastungen auf mehrere Schultern verteilen zu können", sagte Trainer Markus Gaugisch über die Verpflichtung der früheren Spielerin vom Thüringer HC.

Kersten Kündig freut sich auf die SG BBM

Kündig, die in 80 Länderspielen 216 Treffer erzielt hat, fiebert ihrer neuen Aufgabe entgegen. "Ich freue mich riesig, dass dieser Wechsel so schnell geklappt hat. Die SG BBM Bietigheim hat in den letzten Jahren gezeigt, dass sie einer der europäischen Topvereine im Frauenhandball ist und ich bin stolz, ein Teil dieser unglaublich starken Mannschaft zu werden. Ich werde alles dafür geben, mich so schnell wie möglich im Verein und im Team einzuleben", sagte die 29-Jährige