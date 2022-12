Jakob Vestergaard wird Trainer der SG BBM Bietigheim

Der Däne Jakob Vestergaard wird ab der kommenden Saison neuer Trainer der Handball-Frauen der SG BBM Bietigheim. Amtsinhaber Markus Gaugisch konzentriert sich dann auf den Job als Bundestrainer.

Jakob Vestergaard soll als Trainer die Erfolgsgeschichte weiterführen, die die SG BBM Bietigheim in den vergangenen Jahren geschrieben hat. "Ich freue mich unfassbar. Die Gespräche waren von der ersten Minute an sehr gut. Markus und das Team haben eine unglaubliche Arbeit geleistet, welche ich gerne fortsetzen möchte. Die SG BBM ist ein europäischer Top-Klub und ich freue mich sehr auf den Start im Sommer in Bietigheim", wird Vestergaard in einer Mitteilung des Klubs zitiert.

Auch der Klub freut sich auf die Zusammenarbeit mit dem 47-jährigen Vestergaard. "Er ist ein Trainer mit einer hohen Reputation und enormer Erfahrung. Wir sind einfach nur glücklich ihn als Nachfolger von Markus Gaugisch im Sommer präsentieren zu dürfen", so Sportdirektor Gerit Winnen.

Vestergaard mit großen Erfolgen in der Vita

Vestergaard gewann mit Viborg HK 2009 und 2010 die Champions League, später stand er bei Ramnicu Valcea und CSM Bucuresti unter Vertrag. Im März 2015 übernahm er für ein Jahr den Job als Trainer der deutschen Nationalmannschaft. Vestergaards Vertrag in Bietigheim läuft bis 2025.