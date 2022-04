Markus Gaugisch wird Bundestrainer der deutschen Handballfrauen

per Mail teilen

Markus Gaugisch wird neuer Bundestrainer der deutschen Handballerinnen. Der Coach des zweimaligen deutschen Meisters SG BBM Bietigheim fungiert ab sofort in einer Doppelrolle als Mannschafts- und Bundestrainer.

Im Anschluss an die kommende Saison 2022/23 wird Gaugisch dann komplett zum Deutschen Handballbund (DHB) wechseln. "Über die Doppelfunktion in der kommenden Saison kann das Netzwerk zwischen Nationalmannschaft und Bundesliga weiterwachsen", sagte DHB-Sportvorstand Axel Kromer. Gaugisch unterschrieb beim DHB einen Vertrag bis 2024, der sich bei Qualifikation für die Olympischen Spiele 2024 in Paris automatisch bis April 2026 verlängert und damit auch die Heim-WM im Dezember 2025 umfassen würde.

Er folgt bei der DHB-Auswahl auf den Niederländer Henk Groener, mit dem sich der Verband nicht auf eine Vertragsverlängerung hatte einigen können. Offiziell gilt das Arbeitspapier des Schwaben ab dem 1. Juli - dennoch wird Gaugisch bereits am 21. April sein Debüt feiern. Dann steht das entscheidende Spiel in der EM-Qualifikation gegen Griechenland im niederländischen Almere auf dem Programm. Zwei Tage später folgt ein Länderspiel gegen Ex-Weltmeister Niederlande.

Gaugisch: "Olympische Spiele waren schon immer mein Traum"

"Die Möglichkeit, die deutsche Nationalmannschaft trainieren zu dürfen, ehrt und freut mich sehr. Allein die Chance zu haben, an Olympischen Spielen und Welt- oder Europameisterschaften teilnehmen zu können, war schon immer mein Traum", sagte Gaugisch am Donnerstag zu seiner neuen Aufgabe. "Wir freuen uns natürlich sehr für Markus Gaugisch und auf die weitere erfolgreiche Zusammenarbeit im Klub bis Ende Juni 2023 sowie für die deutsche Nationalmannschaft", erklärte SG BBM Sportdirektor Gerit Winnen.

Erfolgsserie der SG BBM Bietigheim unter Gaugisch

Markus Gaugisch trainiert seit 1. Juli 2020 die Frauen der SG BBM Bietigheim. Unter seiner Regie gewann Bietigheim 2021 den DHB-Pokal sowie den Supercup. Seit 44 wettbewerbsübergreifenden Begegnungen sind die Bietigheimerinnen ungeschlagen und stehen derzeit an der Tabellenspitze der Handball Bundesliga der Frauen (HBF). Außerdem qualifizierten sie sich sowohl für das Final Four der European League sowie das Final4 der HBF (im SWR Sport Livestream am 28./29. Mai 2022).