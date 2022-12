Missglückte Revanche: Bietigheim ohne Chance gegen Odense

Die Bietigheimerinnen verloren ihr Champions League-Spiel gegen den dänischen Meister deutlich mit 24:27.

Die Gastgeberinnen taten sich im letzten Champions League-Spiel des Jahres in der Ludwigsburger Arena zunächst schwer gegen Odense. Zwar brachte Inger Smits Bietigheim in Führung, doch dann nahm der dänische Meister das Heft in die Hand. Insbesondere durch die Tore von Dione Housheer erspielte sich Odense einen Vorteil und Vorsprung. 10:8 hieß es nach 16 Minuten für die Gäste, die in Nationalkeeperin Althea Reinhardt einen starken Rückhalt hatten.

Dann aber drehte Bietigheim auf. Kelly Dulfer, deren Einsatz lange Zeit offen war, erzielte ihren zweiten Treffer zur 16:13-Führung. Mit diesem Resultat ging es in die Pause. Bietigheim schien auf einem guten Weg, sich für die Hinspiel-Niederlage im Oktober zu revanchieren. Das 24:31 in Odense war die erste Niederlage für den deutschen Meister nach 63 ungeschlagenen Spielen in Serie gewesen.

Überragende Dione Housheer

Nach dem Seitenwechsel kippte das Spiel allerdings wieder zugunsten der Gäste. Innerhalb von zehn Minuten erzielte Odense sechs Tore in Folge (allein vier durch die herausragende Dione Housheer) und drehte einen 16:18-Rückstand in eine 22:18-Führung. Diesen Vorsprung verwalteten die Däninen souverän und gewannen letztlich mit 27:24. Beste Werferinnen waren Odenses Dione Housheer (sieben Tore) und Bietigheims Julia Maidhof (sechs Tore).

In der Tabelle der Vorrundengruppe A tauschten beide Teams die Plätze. Odense ist nach neun Spieltagen mit 12 Punkten nun Tabellen-Dritter, Bietigheim steht direkt dahinter mit zehn Punkten auf Platz vier. Am 8. Januar 2023 geht es für den Deutschen Meister weiter. Dann gastieren die Schwäbinnen beim slowenische Team Krim Ljubljana.

Für Bietigheims Trainer Markus Gaugisch ging es direkt nach dem Spiel zur Gala "Sporler des Jahres" nach Baden-Baden. In der Hoffnung, dass es nach der Niederlage gegen Odense vielleicht doch noch etwas zu feiern gibt: Die Ehrung der SG BBM Bietigheim zur "Mannschaft des Jahres".