Bietigheim in der Champions League: Plötzlich Favorit!

Am Sonntag um 14 Uhr sind die Bietigheimer Handballerinen in der Champions League gefragt. Zu Gast: Der slowenische Meister RK Krim aus der Hauptstadt Ljubljana.

Zweimal gab es diese Begegnung in der Vergangenheit in der Königsklasse schon, für die Bietigheimerinnen endete sie beide Male ohne Sieg. Das könnte sich am Sonntag ändern, denn die Südwest-Handballerinnen sind bestens in Form, sind ungeschlagen Gruppenerster und haben unter der Woche den Titelverteidiger aus Kristiansand in einem furiosen Spiel geschlagen. "Dass wir in einem Champions League-Spiel auf dem Papier der Favorit sind, gab es sicherlich noch nicht", fasst Bietigheims Trainer Markus Gaugisch die Lage vor der Partie zusammen. "Aber das ist eine gute Situation und die haben wir uns auch erarbeitet".

Bietigheim mit Selbstbewusstsein

Bietigheims größtes Pfund neben der sportlichen Klasse ist sicherlich die Einstellung des Teams. "Das ist ein sehr hohes Gut, diese Ruhe und dieses Bewusstsein der eigenen Stärke", findet Gaugisch, "das hat sich echt toll entwickelt und außerdem sind es feine Handballerinnen mit tollen Charakteren, die sehr siegesgierig sind." Diese Ruhe strahlt auch er Coach an der Seitenlinie aus, "wenn Rückschläge kommen wird Ruhe bewahrt. Das überträgt sich von mir auf die Mannschaft und andersherum. Das ist schon ein gutes Gefühl", erzählt er. Es wird Gaugischs letzte Saison als Coach der Bietigheimerinnen sein - ab 2023 wird er sich voll und ganz auf seinen Job in der Nationalmannschaft fokussieren. Vorher will er sich mit seinem Team aber noch in der Königsklasse beweisen.

RK Krim mit russischer Spielmacherin

Damit das gelingt, müssen die Bietigheimerinnen sich am Sonntag vor allem auf eine Spielerin konzentrieren: "Krim wird dominant gesteuert von ihrer russischen Spielmacherin Daria Dmitrieva", sagt Gaugisch, "eine gute Spielerin, die alle Fäden in der Hand hat. Die müssen wir in den Griff bekommen." Personell ist Bietigheim dafür gut aufgestellt, das Team ist fit. Zwar gebe es "hier und da mal muskuläre Probleme, aber nichts Gravierendes und ich gehe davon aus, dass das bis Sonntag auch so bleibt." Beste Voraussetzungen für den Champions League Heimspieltag und auch Coach Gaugisch ist mehr als optimistisch: "Ich bin zuversichtlich, dass wir eine gute Leistung bringen können und dann sind wir immer so gut, dass wir gewinnen können."