Bietigheimerinnen wollen Revanche in der Champions League

Die Handballerinnen der SG BBM Bietigheim wollen im Topspiel gegen Odense Handbold Revanche in der Champions League. Die dänischen Meisterinnen hatten zuletzt die historische Siegesserie Bietigheims beendet.

Und plötzlich war der Höhenflug vorbei. Mit einem deutlichen 24:31 im Gepäck mussten die Handballerinnen von der SG BBM Bietigheim im November die Heimreise aus Odense antreten. Damit war die historische Siegesserie von 63 wettbewerbsübergreifenden Spielen ohne Niederlage gerissen. Die Nominierung für das "Team des Jahres" bei der Sportler-des-Jahres-Wahl am Sonntagabend hatten die Bietigheimerinnen dennoch sicher. Und die Revanche für die Niederlage in Odense steht ebenfalls am Sonntag um 14 Uhr aus.

Revanche in Ludwigsburg

Im Topspiel der 9. Runde der EHF Champions League empfängt Bietigheim am Sonntag nämlich die dänischen Meisterinnen von Odense Handbold in der MHP Arena in Ludwigsburg. Das letzte Spiel in der Königsklasse im Jahr 2022. Mit dabei sein wird dann auch die neu verpflichtete Schweizer Rückraumspielerin Kersin Kündig, die aus dem dänischen Viborg an die Enz wechselt und am Sonntag bereits ihr Debüt in der Königsklasse feiern soll. Dann soll sie direkt mithelfen, damit die Revanche gegen den momentanen Tabellenzweiten der dänischen Liga gelingt.

SG BBM-Cheftrainer Markus Gaugisch ist sich sicher: "Das Spiel gegen Odense wird sehr wichtig. Wenn wir Dritter werden wollen, dann müssen wir alles rausholen und dieses Spiel gewinnen. Gemeinsam mit dem Publikum ist es möglich, auch wenn Odense eine super Mannschaft ist und gerade sehr positiv auftritt. Wir merken im Moment, dass man sich in der Königsklasse nicht mal die kleinsten Fehler leisten darf, diese werden gnadenlos bestraft."

Nach dem Spiel direkt zur Sportler-des-Jahres-Wahl

Direkt nach dem Spiel wird es für Gaugisch übrigens zur Gala ins Kurhaus Baden-Baden gehen. Vielleicht kann Gaugisch an diesem Tag also gleich zweimal feiern - erst über die Revanche gegen Odense und dann über die Auszeichnung als "Team des Jahres" für seine SG BBM Bietigheim.