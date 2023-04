Hattrick geglückt: SG BBM Bietigheim gewinnt den DHB Pokal

Die Handballerinnen der SG BBM Bietigheim haben das Finale im DHB Pokal gegen die HSG Bensheim Auerbach gewonnen. Die Titelverteidigerinnen siegten mit 39:25.

Die Frauen der SG BBM Bietigheim sind im DHB Pokal ihrer klaren Favoritenstellung gerecht geworden und haben das Finale gegen HSG Bensheim Auerbach souverän gewonnen. Direkt von Beginn an hatten die Bietigheimerinnen das Kommando übernommen und führten bereits nach acht Minuten mit vier Toren - Veronika Malá hatte zum 5:1 getroffen.

Diese Führung ließen sich die Bietigheimerinnen nicht mehr nehmen. Nach knapp 22 Minuten traf Antje Döll bereits zum 11:5 für die SG BBM. Mit 19:8 für die SG BBM Bietigheim ging es letztlich in die Halbzeitpause. Am Sieger zweifelte in der Porsche Arena in Stuttgart niemand mehr.

Gleiches Bild in Halbzeit zwei

Auch in der zweiten Hälfte zeigten die Handballerinnen der SG BBM Bietigheim deutlich, warum sie als hohe Favoriten ins Spiel gestartet waren. Nach 37 Minuten erzielte Xenia Smits bereits das 26:11. Die Bensheimerinnen versuchten zwar nach wie vor dagegenzuhalten und gaben sich nicht auf, doch belohnt wurden sie für ihre Mühe kaum. Am Ende siegten die Titelverteidigerinnen aus Bietigheim mit 39:25 und durften die begehrte Trophäe zum dritten Mal in Folge in die Höhe recken.