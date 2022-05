Handballerin Xenia Smits: Das könnte Handball-Deutschland von Frankreich lernen

Xenia Smits, Rückraumspielerin der SG BBM Bietigheim, will mit dem DHB-Pokal das Triple für ihr Team perfekt machen. Trotz des Erfolgs beklagt sie mangelnde Anerkennung.

17:15 Uhr in der Sporthalle am Viadukt in Bietigheim-Bissingen. Die Handballerinnen der SG wärmen sich mit einem Spiel, das ausschaut wie eine Kombination aus Fußball und Volleyball, für das Training auf. Mittendrin Rückraumspielerin Xenia Smits. Sie gibt auch beim lockeren Aufwärmspiel Anweisungen und feuert ihr Team an - ehrgeizig und fokussiert. Beim Final Four in Stuttgart will sie mit ihrem Team neben der Meisterschaft und dem Europacup am Wochenende auch noch den DHB-Pokal gewinnen.

Wenig Anerkennung für Titel empfunden

Trotz des Erfolgs in den vergangenen Wochen, Xenia Smits findet es schade, dass die Titel ihrem Eindruck nach nicht so richtig anerkannt werden. "Das ist halt Handball, Frauen-Handball", sagt sie in Bezug auf die Aufmerksamkeit in Bietigheim-Bissingen. Mit dem Europacup-Sieg haben die Handballerinnen den ersten europäischen Titel in der Vereinsgeschichte geholt und zudem für den ersten großen internationale Titel einer deutschen Mannschaft der Handballerinnen seit 1992 gesorgt. Bei der Rückkehr wurde die Mannschaft dann von drei Personen empfangen - zwei davon ihre eigenen Schwiegereltern.

Bevor die deutsche Nationalspielerin, die in Belgien aufwuchs, 2020 nach Bietigheim wechselte, spielte sie beim französischen Topteam Metz. Dort habe sie mehr Ansehen und Anerkennung erlebt.

Frankreich als Vorbild für Strukturen?

Auch in Sachen Strukturen und Professionalität könne sich Handball-Deutschland einiges von Frankreich abschauen. Nicht jede Bundesliga-Handballerin hätte in Deutschland ein so professionelles Umfeld wie sie bei der SG BBM.

"Das Problem ist vor allem, dass wenn man noch mit Schule und Ausbildung oder Arbeit kämpft, kann man einfach nicht 100 Prozent bei der Sache sein im Training. Es geht einfach nicht." Sie kenne viele Spielerinnen, die Handball als Minijob machen, obwohl es so viel Zeit und Energie koste, weil es für die Vereine aber auch nicht anders möglich sei.

In Frankreich könne der Fokus der Spielerinnen voll auf den Handball gerichtet sein, wohingegen in Deutschland die Spielerinnen der Bundesliga teils nebenher arbeiten müssen. Klar, auch in Frankreich machen viele parallel eine Ausbildung oder studieren, um für die Zukunft eine Absicherung zu haben. Arbeiten, um als Handballerin über die Runden zu kommen, gebe es dort aber nicht mehr. "Der französische Handball schützt die jungen Spielerinnen schon deutlich mehr", so Xenia Smits.

Hallenkapazitäten in Deutschland am Limit

Die 28-Jährige weiß auch um die fehlenden Hallenkapazitäten in vielen deutschen Städten. "Wenn ich überlege, jetzt klar war ich nur in Metz also nur in einem Verein im Ausland, aber da hatten wir immer die Halle von zehn bis zwölf und von 16 bis 18 Uhr - immer, egal wie, jeden Tag."

"Hier in Deutschland kämpfen wir auch oft mit Schulklassen, mit andere Vereine, mit Hallenfußball, mit Badminton, mit allem möglichen." Sie glaubt, mit den vorhandenen Hallenkapaziäten geht es auch einfach nicht anders, aber da müsse sich auf jeden Fall auch etwas ändern, sagt die Handballerin.

Erfolg bringt stetig Interesse und Ansehen

Trotz den Herausforderungen, die Xenia Smits im deutschen Handball sieht, bringe jeder weitere Titel und jeder weitere Erfolg den Handballerinnen ein bisschen mehr Anerkennung. Auch deshalb wollen sie beim Final Four zusätzlich zur Meisterschaft und dem Europacup den DHB-Pokal gewinnen. Es müsse viel schief gehen, damit sie den Titel nicht an die Enz holen, sagt Xenia Smits selbstbewusst. Denn die Qualität im Kader stimme und eben auch das Teamgefüge.

Im Training unter der Woche wird trotz Ehrgeiz und Fokus auch viel gelacht, niemand im Team scheint an dem Triple für die SG BBM Bietigheim zu zweifeln.