SG BBM Bietigheim in der Königsklasse: Nur ein Sieg rettet das Weiterkommen

Die Handballerinnen aus Bietigheim wollen in der Champions League die Playoffs erreichen. Dafür muss ein Sieg gegen Banik Most aus Tschechien her.

In der Handball-Bundesliga sind die Bietigheimerinnen Tabellenführer und auf dem besten Weg ihren Meistertitel zu verteidigen. Auf internationaler Platte sieht es für die erfolgsverwöhnten Handballerinennen allerdings anders aus: Im letzten Vorrundenspiel in der Champions League müssen sie einen Sieg holen, um unter die besten Sechs und somit ins Viertelfinale zu kommen. Budapest Handball | Champions League Bietigheimer Handballerinnen unterliegen in Budapest Die Handballerinnen der SG BBM Bietigheim haben in der Champions League eine weitere Niederlage kassiert, dürfen aber nach wie vor auf den Einzug in die Playoffs hoffen. Nach der letzten Niederlage gegen Ferencváros Budapest (23:28) sagte Bietigheims Trainer Markus Gaugisch über die Leistung seiner Mannschaft: "Wir sind gut in dieses wichtige Spiel gestartet, haben in der ersten Halbzeit selbstbewusst gespielt. Im zweiten Abschnitt haben wir unsere Spielkontrolle verloren." Und genau diese Kontrolle wollen sich die Bietigheimerinnen im nächsten Anlauf zurückerobern. Der Gegner am Sonntag (14:00) ist der tschechische Klub DHK Banik Most. Die Tschechinnen haben nach 13 Niederlagen keine Chance mehr auf ein Weiterkommen in der Königsklasse, aber werden es dem Team von Trainer Gaugisch sicherlich trotzdem nicht zu leicht machen.